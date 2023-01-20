Правительство ФРГ не возражает, чтобы Польша направила танки Leopard Украине
Представитель немецкого правительства, по данным SkyNews, заявил, что Польша может передать Украине танки Leopard без разрешения ФРГ
Об этом сообщили в SkyNews со ссылкой на заявление представителя правительства ФРГ.
Польша может отправить танки Leopard в Украину. Однако в ведомстве добавили: Германия не получала официального запроса на это от Варшавы.
"Германия владеет лицензией на экспорт основного боевого танка Leopard, поэтому официально должна разрешить другим странам отправлять его за границу", - утвердили в SkyNews.
- Польша намерена передать танки Leopard 2 Украине, невзирая на то, каким будет решение Берлина как страны-производителя этой техники.
- Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Германии Борис Писториус накануне заседания "Рамштайна" провели переговоры по передаче Украине танков Leopard.
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