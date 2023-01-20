Правительство ФРГ не возражает, чтобы Польша направила танки Leopard Украине

Об этом сообщили в SkyNews со ссылкой на заявление представителя правительства ФРГ.

Польша может отправить танки Leopard в Украину. Однако в ведомстве добавили: Германия не получала официального запроса на это от Варшавы.

"Германия владеет лицензией на экспорт основного боевого танка Leopard, поэтому официально должна разрешить другим странам отправлять его за границу", - утвердили в SkyNews.

Польша намерена передать танки Leopard 2 Украине, невзирая на то, каким будет решение Берлина как страны-производителя этой техники.

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Германии Борис Писториус накануне заседания "Рамштайна" провели переговоры по передаче Украине танков Leopard.

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