Правительство Франции заморозит 33 российских объекта недвижимости на сумму €500 млн

Об этом сообщает LIGA.Бизнес со ссылкой на euronews.



По предварительным данным, власть Франции заморозит 33 объекта недвижимости в районе Французской Ривьеры, а также в Париже и других регионах страны. Все имущество принадлежит подсанкционным российским олигархам.

Как стало известно, недвижимость оценивается в более чем €500 млн.

В частности, сообщается, что одним из таких объектов недвижимости является роскошный замок на берегу Средиземного моря, принадлежащий Роману Абрамовичу.

Кроме того, замороженные объекты недвижимости будут и дальше принадлежать хозяевам. Владельцы смогут продолжать жить в своих особняках, однако дома нельзя будет продавать или сдавать в аренду.

Напомним, что 13 апреля Франция заморозила российские активы на сумму свыше $25 млрд

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