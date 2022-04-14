Правительство Франции заморозит 33 российских объекта недвижимости на сумму €500 млн
Правительство Франции собирается заморозить 33 объекта российской элитной недвижимости на сумму €500 млн
Об этом сообщает LIGA.Бизнес со ссылкой на euronews.
По предварительным данным, власть Франции заморозит 33 объекта недвижимости в районе Французской Ривьеры, а также в Париже и других регионах страны. Все имущество принадлежит подсанкционным российским олигархам.
Как стало известно, недвижимость оценивается в более чем €500 млн.
В частности, сообщается, что одним из таких объектов недвижимости является роскошный замок на берегу Средиземного моря, принадлежащий Роману Абрамовичу.
Кроме того, замороженные объекты недвижимости будут и дальше принадлежать хозяевам. Владельцы смогут продолжать жить в своих особняках, однако дома нельзя будет продавать или сдавать в аренду.
- Напомним, что 13 апреля Франция заморозила российские активы на сумму свыше $25 млрд
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