Об этом сообщает Reuters .

Отмечают, что подобную реформу хочет ввести президент Франции Эмманюэль Макрон. Она предполагает выход на пенсию в 64 года. Перед вступлением в силу ее должен одобрить французский парламент.

Правительство Франции утверждает, что реформа необходима, чтобы не допустить дефицита пенсионного бюджета. Профсоюзы заявляют, что этот шаг несправедлив и ненужен, и начинают подготовку к массовым протестам.

"Я хорошо понимаю, что изменение пенсионной системы вызывает вопросы и опасения среди французов", - сказала премьер-министр Франции Элизабет Борн, добавив, что сейчас ее стране пришлось столкнуться с реальностью.

Сначала Макрон хотел реформировать пенсионную систему в 2020 году, однако планы пришлось изменить из-за пандемии COVID-19. Ранее он хотел повысить пенсионный возраст до 65 лет, однако столкнулся с резкой критикой. После уступок в этом вопросе президента поддержал глава группы консервативных законодателей от Les Republicains Оливье Марлейкс.

Реформа предусматривает, что пенсионный возраст будут повышать на три месяца в год, начиная с сентября. Так будет продолжаться до 2030 года. А с 2027 года для получения полной пенсии французам нужно будет отработать 43 года.

Другие же меры, предусматриваемые реформой, направлены на повышение уровня занятости людей в возрасте 60 до 64 лет. Он самый низкий среди ведущих индустриальных стран.

10 января президент Франции Эмманюэль Макрон заявил , что его страна и Япония будут работать вместе, чтобы помочь Украине справиться с последствиями полномасштабного вторжения России.