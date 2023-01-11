Правительство Франции планирует поднять пенсионный возраст на два года, общество готовится к протестам
Во Франции планируют поднять возраст выхода на пенсию на два года, из-за чего профсоюзы готовятся к массовым протестам
Об этом сообщает Reuters .
Отмечают, что подобную реформу хочет ввести президент Франции Эмманюэль Макрон. Она предполагает выход на пенсию в 64 года. Перед вступлением в силу ее должен одобрить французский парламент.
Правительство Франции утверждает, что реформа необходима, чтобы не допустить дефицита пенсионного бюджета. Профсоюзы заявляют, что этот шаг несправедлив и ненужен, и начинают подготовку к массовым протестам.
"Я хорошо понимаю, что изменение пенсионной системы вызывает вопросы и опасения среди французов", - сказала премьер-министр Франции Элизабет Борн, добавив, что сейчас ее стране пришлось столкнуться с реальностью.
Сначала Макрон хотел реформировать пенсионную систему в 2020 году, однако планы пришлось изменить из-за пандемии COVID-19. Ранее он хотел повысить пенсионный возраст до 65 лет, однако столкнулся с резкой критикой. После уступок в этом вопросе президента поддержал глава группы консервативных законодателей от Les Republicains Оливье Марлейкс.
Реформа предусматривает, что пенсионный возраст будут повышать на три месяца в год, начиная с сентября. Так будет продолжаться до 2030 года. А с 2027 года для получения полной пенсии французам нужно будет отработать 43 года.
Другие же меры, предусматриваемые реформой, направлены на повышение уровня занятости людей в возрасте 60 до 64 лет. Он самый низкий среди ведущих индустриальных стран.
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