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Правительство Франции передало Украине лабораторию для экспресс-ДНК-анализа

15 июля, 2022 пятница
13:27
Мир

Французское министерство иностранных дел объявило о передаче Украине мобильной лаборатории для экспресс-анализа ДНК в процессе расследования российских военных преступлений

Об этом сообщает Европейская Правда.

"14 июля 2022 года Центр кризисного обеспечения и поддержки МИД предоставил Генеральной прокуратуре Украины новую мобильную лабораторию для экспресс-анализа и экспертизы ДНК. Эта лаборатория, профинансированная Министерством Европы и иностранных дел, является проектируемым устройством, аналогов которому нет в мире генетики. Это система, что позволяет проводить быстрый генетический анализ большого количества биологических образцов, разработанная французской компанией TRACIP (Deveryware group) совместно с IRCGN, экспертом по идентификации жертв (отбор проб и обработки ДНК) и сбору доказательств", - отмечает МИД Франции.

В ведомстве также подчеркнули, что в знак солидарности с украинцами Франция будет "продолжать поддерживать борьбу с безнаказанностью" в Украине.

Французские медиа также сообщают, что лабораторию, подобную той, которая была передана Украине, использовали в частности при крушении самолета немецкой компании Germanwings во Французских Альпах в 2015 году и в контексте теракта в Ницце 14 июля 2016 года.

О пожертвовании мобильной лаборатории рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон еще во время визита в Украину в июне.

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