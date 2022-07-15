Правительство Франции передало Украине лабораторию для экспресс-ДНК-анализа
Французское министерство иностранных дел объявило о передаче Украине мобильной лаборатории для экспресс-анализа ДНК в процессе расследования российских военных преступлений
Об этом сообщает Европейская Правда.
"14 июля 2022 года Центр кризисного обеспечения и поддержки МИД предоставил Генеральной прокуратуре Украины новую мобильную лабораторию для экспресс-анализа и экспертизы ДНК. Эта лаборатория, профинансированная Министерством Европы и иностранных дел, является проектируемым устройством, аналогов которому нет в мире генетики. Это система, что позволяет проводить быстрый генетический анализ большого количества биологических образцов, разработанная французской компанией TRACIP (Deveryware group) совместно с IRCGN, экспертом по идентификации жертв (отбор проб и обработки ДНК) и сбору доказательств", - отмечает МИД Франции.
В ведомстве также подчеркнули, что в знак солидарности с украинцами Франция будет "продолжать поддерживать борьбу с безнаказанностью" в Украине.
Французские медиа также сообщают, что лабораторию, подобную той, которая была передана Украине, использовали в частности при крушении самолета немецкой компании Germanwings во Французских Альпах в 2015 году и в контексте теракта в Ницце 14 июля 2016 года.
О пожертвовании мобильной лаборатории рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон еще во время визита в Украину в июне.
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