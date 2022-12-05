Правительство Финляндии внесло в парламент предложение о вступлении страны в НАТО

Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел Финляндии.

"Правительство предлагает парламенту утвердить Североатлантический договор и Соглашение о статусе Организации Североатлантического договора, национальных представителей и международного персонала", – говорится в сообщении.

После того, как парламент рассмотрит предложение, президент республики примет решение о вступлении государства в НАТО. Однако Финляндия может стать членом НАТО только после того, как все страны-члены НАТО ратифицируют протокол. В настоящее время вступление этой страны было одобрено 28 из 30 стран-членов Альянса. Ожидается ратификация Турцией и Венгрией.

18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.

Президент Финляндии Саули Нииностио заявил, что его страна после вступления в НАТО не будет размещать на своей территории ядерное оружие.

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