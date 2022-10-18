Правительство Финляндии получило разрешение от парламентских партий на строительство забора с Россией

Об этом сообщает издание Yle.

Премьер-министр Санна Марин созвала парламентские партии сегодня, 18 октября, чтобы обсудить пограничный забор. Правительство хотело обеспечить широкую политическую поддержку забора, который стоит сотни миллионов евро.

Санна Марин получила разрешение от парламентских партий на строительство пограничного забора между Финляндией и Россией. Пилотный проект может стартовать, пока правительство примет решение о его финансировании.

"Строительство ограждения начинается с пилотного проекта, то есть эксперимента. Во-первых, пограничный забор будет установлен у самых загруженных пограничных пунктов в юго-восточной Финляндии. Позже, возможно, забор построят и у северных пограничных станций. В парламенте не было разногласий по строительству забора, но оппозиционные партии хотят действовать быстрее правительства", - пишут в издании Yle.

Забор обойдется в сотни миллионов евро, а его строительство будет длиться 3-4 года.

Напомним, ранее МВД Финляндии рассчитало, что постройка ограждения на части границы с Россией будет стоить шесть миллионов евро, а строительные работы могут начаться уже к концу 2022 года.

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