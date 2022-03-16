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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Правительство фактически запустило рынок горючего, – эксперт нефтегазового рынка
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Правительство фактически запустило рынок горючего, – эксперт нефтегазового рынка

16 мартa, 2022 среда
08:29
война с Россией АЗС

Сергей Куюн подчеркнул, что трейдеры совместно с правительством работают над тем, чтобы отыскать новые крупные поставки, чтобы обеспечить сельхозпроизводителей – это главная цель

"Сейчас налоги сняты на все горючее. Самое главное произошедшее изменение - правительство фактически запустило рынок горючего", - сказал он в эфире Espreso.TV.

Куюн добавил: "У нас есть госрегулирование, однако формула этого госрегулирования и расчет предельных цен происходил по довоенной формуле, она была ориентирована на российское и белорусское горючее. Теперь же его нет, а рынок новый. Кроме того, себестоимость европейского горючего равна ценам, которые рекомендует правительство на заправках. Соответственно, это создает условия, когда никто не будет завозить горючее, потому что это будет огромный ущерб. Это все дает надежду, что рынок будет наполняться".

  • Напомним, горючее в ближайшее время должно подешеветь. Правительство приняло решение уменьшить до нуля акциз на импорт бензина, дизеля и сжиженного газа. В то же время, с 20% до 7% будет снижен НДС. Об этом сообщили в Госспецсвязи. 

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