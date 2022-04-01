Правительство Эстонии запретило действие сервиса Yandex.Taxi на территории страны
Правительство Эстонии утвердило внутригосударственные санкции в отношении Yandex.Taxi и запретило действие сервиса на территории страны
Об этом сообщает Postimees.
По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, введение дополнительных санкций необходимо для защиты безопасности страны.
"Запрет деятельности Yandex дает четкий сигнал о том, что компаниям, которые сотрудничают с российскими спецслужбами, не место в Эстонии. Мы также предложили Евросоюзу ввести санкции против Yandex", – сказала Каллас.
Важной причиной введения санкций является недавнее решение России, согласно которому Yandex должен передавать собранные им персональные данные спецслужбам.
"Целью санкций является предотвращение сбора данных эстонских пользователей и использование их российскими спецслужбами. Для использования программы Yandex необходимо предоставить доступ к большому количеству персональных данных, которые обрабатываются на серверах компании в России и могут быть использованы в разведывательной деятельности против Эстонии и Европы. В сегодняшней политической ситуации это серьезная угроза безопасности Эстонии", — пояснил Министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть.
В качестве санкций на Yandex NV будут наложены ограничения на предоставление услуг на территории Эстонии.
Это означает, что Yandex NV запрещено предоставлять услуги по такси и посреднические услуги в Эстонии, а также запрещается разрешать Yandex прямо или косвенно предоставлять упомянутые услуги.
В результате санкций таксофирмам и водителям запрещено ездить через приложение таксовоза Yandex (Yandex Pro) и выполнять заказы.
В целях реализации ограничений и повышения осведомленности Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии уведомит владельцев разрешений на перевозку такси о государственных санкциях через реестр экономической деятельности.
Интернет-провайдеры также должны ограничить доступ к связанным с таксовозом сайтам и программам Yandex NV (Yandex Go и Yandex Pro). Магазины приложений (Google Play, App Store и др.) также должны ограничить загрузку приложения Yandex.Taxi и прекратить предлагать обновление приложений.
- Напомним, что 21 марта Латвия закрыла службу такси от российского "Яндекса" на своей территории.
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