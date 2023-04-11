Правительство Эстонии уходит в отставку, президент предложил премьеру Каллас возглавить новый кабмин
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече с президентом страны Аларом Карисом заявила об отставке правительства в связи с началом работы нового состава парламента
Об этом сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.
В то же время Карис предложил Каллас, как лидеру партии-победителя выборов - Партии реформ, возглавить новый состав правительства.
По словам президента, итогом переговоров по поводу коалиции стало согласие Партии реформ, Эстонии 200 и Социал-демократической партии на совместное управление.
"Это мне подтвердили все партии, с которыми я разговаривал. Эти три партии имеют сильное большинство в парламенте - 60 голосов. Поэтому мне не нужно две недели, чтобы принять решение. Правительство должно начать работать как можно быстрее, потому что дел очень много", - сказал Карис.
Выдвигая кандидатуру Каллас в премьеры, президент выразил надежду, что парламент поддержит это предложение.
"Выдвигаю лидера Партии реформ, победившей на выборах в Рийгикоге, Каю Каллас кандидатом в премьер-министры и прошу ее выступить в парламенте с докладом о формировании будущего правительства. Надеюсь, что Рийгикогу передаст Кае Каллас полномочия по формированию правительства", - сказал Карис.
Встречи президента с кандидатами в министры, выдвинутыми Партией реформ, Эстонией 200 и Социал-демократической партией, запланированы на вторник.
"После этих встреч я могу назначить – надеюсь, со спокойным сердцем – новое правительство", – подытожил Карис.
- Ранее Кая Каллас заявила, что руководящие должности в ЕС и НАТО должны получить представители стран Восточной Европы.
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