"За" голосовали всего 34 депутата из 150-членного парламента, "против" были 43, воздержались 54, причем для получения доверия кабинет Одора нуждался в не менее 76 голосах. Этот результат, однако, не являлся неожиданностью. Вопреки результативному голосованию, "президентское" правительство экспертов будет править как временное правительство в отставке по меньшей мере до октября, а возможно, даже до ноября. Правда, с ограниченными возможностями. Следующее правительство будет создано в результате уже ранее намеченных досрочных выборов, которые состоятся 30 сентября, причем новый кабинет потребует еще времени на формирование. Предполагается, что эксперты-камиказе будут полгода заниматься упорным трудом и реформами без влияния популизма и политического давления, а многие уставшие от кризиса словаки надеются, что оно может быть парадоксально лучшим правительством в истории.

Нынешний состав парламента уже мало в чем напоминает разделение на фракции, возникшее в результате выборов с марта 2020 года. Достаточно сказать, что свою партию "Обычные люди и независимые личности" покинул предыдущий премьер Эдуард Гегер, основавший новую партию "Демократы". Ее наибольший успех — твердая поддержка Украины, вместе с поставками оружия, несмотря на критику оппозиции из "Смера" бывшего долголетнего премьера Роберта Фицо, занимающего теперь первое место в рейтингах. У "Демократов" сейчас поддержка на уровне 1-3 процента, так низко не падал еще ни один словацкий экс-премьер.

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Что касается проукраинской позиции самого кабинета экспертов, то украинцы могут не жаловаться. Это 100% проукраинская и прозападная позиция, равно как и взгляды президента Зузаны Чапутовой, создавшей это правительство, несмотря на низкую конституционную роль словацкого президента.

По меньшей мере, до половины октября Украина может быть уверена, что Словакия будет едва ли не крупнейшим союзником в ЕС, даже более активным, чем Польша. А потом это может измениться, но не обязательно. Стоит это время использовать для укрепления украинско-словацкого партнерства, чтобы начать именно сейчас различные проекты, которые именно этим летом имеют свое окно возможностей (в том числе и технические, инфраструктурные, новые пункты пропуска, железнодорожные терминалы и т.д.).

Интересны последние опросы: согласно исследованию агентства АКО, если бы за доверие правительству голосовали обычные словаки, 53% голосовало бы "за". Правительству экспертов больше всего доверяют пожилые люди, пенсионеры. Это показывает, что в Словакии не все так однозначно. С одной стороны, словаки очень склонны верить пророссийским популистам из "Смера" Роберта Фицо или "Республики", но в то же время поддерживают прозападных, проукраинских, реформаторских политиков, как премьер Одор или президент Чапутова.

Специально для Еспресо

Об авторе. Якуб Логинов, журналист из Братиславы

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