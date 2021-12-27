Правительство должно удешевлять энергоносители для производителей социально важных товаров, чтобы не допустить их удорожания, - Пендзин

Такое мнение озвучил исполнительный директор Украинского экономического клуба Олег Пендзин в эфире программы "Эспрессо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".

"Ограничение наценки или рентабельности вряд ли удастся нивелировать влияние дорогостоящих энергоносителей на конечный продукт. Наверное, правительству нужно будет искать способы, чтобы для производителей социально важных продуктов питания предоставлять все-таки более дешевые энергоносители, более дешевый газ", – объяснил он.

Введение ограничений наценок на социально важные товары никоим образом не снижает затраты производителя на энергоносители, подчеркнул Пендзин.