Правительство должно удешевлять энергоносители для производителей социально важных товаров, чтобы не допустить их удорожания, - Пендзин
Правительство должно искать способы уменьшать цены на энергоносители для производителей социально важных товаров, тогда как ограничение торговой наценки на такие товары эту проблему дорогостоящих энергоносителей никоим образом не решает
Такое мнение озвучил исполнительный директор Украинского экономического клуба Олег Пендзин в эфире программы "Эспрессо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".
"Ограничение наценки или рентабельности вряд ли удастся нивелировать влияние дорогостоящих энергоносителей на конечный продукт. Наверное, правительству нужно будет искать способы, чтобы для производителей социально важных продуктов питания предоставлять все-таки более дешевые энергоносители, более дешевый газ", – объяснил он.
Введение ограничений наценок на социально важные товары никоим образом не снижает затраты производителя на энергоносители, подчеркнул Пендзин.
- Напомним, что на днях премьер-министр Денис Шмигаль заявил о возможном введении максимальных наценок на социально важные товары в условиях повышенных цен на энергоносители.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.07
Покупка 27.07Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 30.54Продажа 31
- Актуальное
- Важное