Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика Правительство должно удешевлять энергоносители для производителей социально важных товаров, чтобы не допустить их удорожания, - Пендзин
Эксклюзив

Правительство должно удешевлять энергоносители для производителей социально важных товаров, чтобы не допустить их удорожания, - Пендзин

27 декабря, 2021 понедельник
21:59
Экономика

Правительство должно искать способы уменьшать цены на энергоносители для производителей социально важных товаров, тогда как ограничение торговой наценки на такие товары эту проблему дорогостоящих энергоносителей никоим образом не решает

Такое мнение озвучил исполнительный директор Украинского экономического клуба Олег Пендзин в эфире программы "Эспрессо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".

"Ограничение наценки или рентабельности вряд ли удастся нивелировать влияние дорогостоящих энергоносителей на конечный продукт. Наверное, правительству нужно будет искать способы, чтобы для производителей социально важных продуктов питания предоставлять все-таки более дешевые энергоносители, более дешевый газ", – объяснил он.

Введение ограничений наценок на социально важные товары никоим образом не снижает затраты производителя на энергоносители, подчеркнул Пендзин.

  • Напомним, что на днях премьер-министр Денис Шмигаль заявил о возможном введении максимальных наценок на социально важные товары в условиях повышенных цен на энергоносители.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Эспрессо Кошелек с Александром Морщавкой
Читайте также:
26 декабря, 2021 воскресенье
Неопытность Зеленского и выходцев из "95 квартала" особенно опасна в отношениях с Россией, - New York Times
25 декабря, 2021 суббота
США позволили Путину все, только не масштабное вторжение в Украину, – Пионтковский
Рамзан Кадиров
26 декабря, 2021 воскресенье
Это наша территория: Кадыров выразил готовность присоединить Украину к России
Киев
-6
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.07
    Покупка 27.07
    Продажа 27.34
  • EUR
    Покупка 30.54
    Продажа 31
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, понедельник
27 декабря
21:45
Террорист "ЛНР"
Под действием наркотиков шел к украинским позициям: военные задержали на линии разграничения боевика "ЛНР"
21:15
Джозеф Байден
Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год
21:02
Эксклюзив
Пендзин
Торговые наценки на продукты иногда достигают 25-50% и их следует ограничивать, - экономист
20:47
Исследователь сталинских репрессий Дмитриев приговорен к 15 годам колонии
20:20
Наталья Диденко
На Украину надвигаются метели и мороз, - синоптик Наталья Диденко
19:50
Петр Порошенко
"Явный признак политических преследований": директор Харьковской правозащитной группы Захаров о подозрении Порошенко
19:29
Александр Лукашенко
У Лукашенко обнародовали проект изменений Конституции Беларуси, планируют исключить статью о безъядерном и нейтральном статусе государства
18:56
Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Дуда ветировал противоречивые изменения в законе о СМИ
18:30
Алексей Арестович
Арестович о последствиях для РФ в случае военного вторжения в Украину: утопим в крови
18:06
В Южной Корее одобрили таблетки против коронавируса Pfizer для лечения дома
17:49
сепар ООС
Оккупанты 9 раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранены два украинских военных
17:15
Военный учет для женщин: петиция об отмене приказа набрала необходимые 25 тыс. голосов
16:54
Людмила Денисова
Денисова: состояние здоровья украинского политзаключенного Ставцева ухудшилось
16:31
В Киеве появится штаб терробороны
16:10
"Тысяча Зеленского": 6,5 млн украинцев уже получили виртуальные карты
15:51
Матвиенко
Глава Совета РФ: никаких планов нападать на Украину у России не было и нет
15:32
В Украину идет непогода: граждан предупредили о возможных проблемах на дорогах и обесточивании
15:11
Эксклюзив
Сергей Джердж
США и НАТО никогда не примут ультиматумов Кремля, - Джердж
14:58
В Крым ввезли более 600 тыс. российских граждан, - Данилов
14:18
Лавров
Лавров заявил, что США стремятся устроить "маленькую войну" в Украине
13:48
Некоторых местных депутатов "Слуги народа" отзовут в начале 2022 года
13:22
Австралия зафиксировала первую смерть от штамма коронавируса "Омикрон"
12:47
Умер режиссер Жан-Марк Валле, снявший "Далласский клуб покупателей" и "Большая маленькая ложь"
12:20
Сергей Рябков
Мы не блефуем, - МИД России о своих предложениях по "гарантиям безопасности"
11:43
Порошенко Зеленский
Зеленский стремится устранить Порошенко, потому что он его основной конкурент – политолог Тарас Кузьо
11:08
Мы готовы применить невиданные санкции, - Камала Гаррис впервые прокомментировала угрозу РФ в отношении Украины
10:27
Карантин в Украине: две области остаются в "красной" зоне
09:58
В Беларуси начали вакцинировать детей от COVID-19
09:26
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано 1 864 новых заражений, 133 человека умерли
08:55
В Горловке российские окупанты задержали патрули ОБСЕ
08:19
COVID-19 будет не последней пандемией для человечества, – генсек ООН
07:00
Итоги 2021-го: Последние поколения человека читающего
2021, воскресенье
26 декабря
22:47
Синоптик Наталка Диденко рассказала, какой будет погода на Новый год
22:22
Кинотеатр
Фильм "Человек-паук: нет пути домой" первым за время пандемии собрал более $1 млрд в прокате
22:01
Рамзан Кадыров
Это наша территория: Кадыров выразил готовность присоединить Украину к России
21:44
пакет малыша
Компенсацию за "пакет малыша" можно будет оформить через "Дию"
21:23
"Челси" совершил камбек в матче АПЛ с "Астон Виллой"
20:54
Мировая экономика в 2022 году впервые преодолеет отметку в $100 трлн
20:37
Всемирный банк
Украина получит от МБРР 300 млн евро, - Шмыгаль
20:17
Талибы запретили женщинам самостоятельно путешествовать на большие расстояния
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV