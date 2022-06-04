Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Правительству нужно активизировать работу по сертификации украинских производителей. Пошлины отменены, квоты отменены, но продукция должна соответствовать европейским стандартам", - сказал он.



Также Несходовский добавил, что прежде всего отменой пошлины воспользуются те бизнесы, которые уже были готовы выйти на европейский рынок раньше, но были ограничены из-за квот.



"Первым делом этим преимуществом воспользуются те, кто был ограничен в квотах. То есть те, кто уже "протоптали" тропу в ЕС, соответственно сейчас имеют возможность выпускать продукцию на этот рынок, которая там пользуется спросом и сертифицирована", - отметил эксперт.



Также Несходовский отметил, что ускорение сертификации всех готовых к этому украинских производителей широко открывает для нашего бизнеса европейский рынок.



"У кого есть продукция, которая потенциально может иметь спрос на рынке Евросоюза, а сдерживание было исключительно в ценовой конкуренции, то именно правительство должно помочь таким предприятиям пройти как можно скорее сертификацию и выходить на европейский рынок", - подчеркнул эксперт.

С сегодняшнего дня, 4 июня вступило в силу решение Евросоюза об отмене всех пошлин и сборов с украинских товаров, поставляемых на европейский рынок



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