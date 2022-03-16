Правительство должно ограничить деятельность компаний, которые до конца марта не уйдут с рынка РФ, – директор Института социально-экономической трансформации
Илья Несходовский отметил, что компромисса не может быть, компании должны выбирать, работают ли они на украинский, или на российский рынок
"Пусть эти компании выбирают, на каком рынке оставаться", – подчеркнул он в эфире Espreso.TV.
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Несходовский добавил: "Также должны обращаться к международным партнерам и поддерживать те шаги, которые направлены на дискредитацию тех компаний, которые продолжают работать в России. Такие компании финансируют войну против Украины, тот террор, который мы сейчас переживаем".
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- Центр противодействия дезинформации напомнил украинцам несколько международных компаний, которые продолжают свою работу в России.
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