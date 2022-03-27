Правительство должно готовить законопроект, предусматривающий, что Украина введет санкции против международных компаний, которые дальше ведут бизнес в России, — глава экспертного совета Украинского аналитического центра
Борис Кушнирук отметил, что причиной санкций должно быть "финансирование военных преступлений в Украине"
"Вопрос не в том, сколько компании потеряют доходы в Украине вследствие этого, а вопрос в том, что мы должны осознать, что несут соответствие за совершенные военные преступления в Украине", - подчеркнул эксперт в эфире Espreso TV.
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Также Кушнирук добавил: "Этот год будет трудным для мировой аграрной индустрии, потому что Украина обеспечивает большие объемы экспорта, к примеру, 50% экспорта подсолнечного масла идет именно из Украины. Конечно, мы будем иметь большие проблемы с экспортом. То же касается зерновой продукции . Поэтому с этой точки зрения мир столкнулся с большими проблемами".
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