Правительство должно делать больше для спасения военных "Азова", времени мало, - невеста бойца "Азов"
Невеста бойца "Азов" Анна Науменко призвала правительство Украины активнее привлекать дипломатические пути для освобождения бойцов "Азова"
Такую просьбу она высказала в эфире Эспрессо.
"Я хочу обратиться в Украине к нашему правительству, нужно делать немного больше, а не осознавать после двух месяцев, что где-то упустили. Работать активно, потому что не мы должны обращаться в страны всего мира с призывами к действиям. Нужно дипломатически договариваться, потому что времени очень мало и нужно это ускорять. Я верю, что у них все получится, потому что вместе на двух фронтах результаты будут быстрее, чем когда какие-то женщины будут что-то просить", - подчеркнула она.
Науменко рассказала, что жены бойцов "Азова", в борьбе за свободу своих мужей, обращаются за помощью в разные страны.
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