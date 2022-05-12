Правительство должно делать больше для спасения военных "Азова", времени мало, - невеста бойца "Азов"

Такую просьбу она высказала в эфире Эспрессо.



"Я хочу обратиться в Украине к нашему правительству, нужно делать немного больше, а не осознавать после двух месяцев, что где-то упустили. Работать активно, потому что не мы должны обращаться в страны всего мира с призывами к действиям. Нужно дипломатически договариваться, потому что времени очень мало и нужно это ускорять. Я верю, что у них все получится, потому что вместе на двух фронтах результаты будут быстрее, чем когда какие-то женщины будут что-то просить", - подчеркнула она.

Науменко рассказала, что жены бойцов "Азова", в борьбе за свободу своих мужей, обращаются за помощью в разные страны.