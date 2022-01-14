Правительство должно было принять меры по мониторингу поставок и потребления газа месяц-два назад, – экономист
Кабинет министров мог предусмотреть сложную ситуацию с обеспечением газом страны и еще месяц или два назад начать принимать меры по мониторингу поставок и потребления газа и подготовке "плана Б" на случай дефицита этого ресурса
Такое мнение высказал директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский в программе "Большой эфир" Еспресо.TV.
Кабмин только сейчас говорит о необходимости определенного мониторинга, о необходимости только разработки шагов для того, чтобы отклеивать промышленные объекты на случай, если не будет становиться газа при сильном похолодании. Это сделано очень поздно”, – сказал он.
По его мнению, такие проблемы должны решаться системно, а Кабинет министров долго затягивает и принимает решения в ручном режиме.
“Откровенно удивляет: эксперты за месяц-два предупреждали о проблемах, о необходимости их решения, о необходимости “плана Б”, а правительство врало само себе и украинцам. Мол, у нас все хорошо. Такое развитие событий можно было спрогнозировать. Почему не принимались эти решения?” – добавил Илья Несходовский.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству энергетики Украины вместе с НАК "Нафтогаз" и "Оператором ГТС Украины" еженедельно составлять план-график поставок и потребления газа.
Кроме того, правительство поручило Минэнерго, Минэкономики, НАК и Оператору ГТС обсудить с промышленными предприятиями, выступающими крупными потребителями этого энергоресурса, возможность урегулирования вопросов поставок газа до конца отопительного сезона 2021-2022.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.84
Покупка 27.84Продажа 28.13
-
EUR
Покупка 31.77Продажа 32.22
- Актуальное
- Важное