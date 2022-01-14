Правительство должно было принять меры по мониторингу поставок и потребления газа месяц-два назад, – экономист

Такое мнение высказал директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский в программе "Большой эфир" Еспресо.TV.



Кабмин только сейчас говорит о необходимости определенного мониторинга, о необходимости только разработки шагов для того, чтобы отклеивать промышленные объекты на случай, если не будет становиться газа при сильном похолодании. Это сделано очень поздно”, – сказал он.



По его мнению, такие проблемы должны решаться системно, а Кабинет министров долго затягивает и принимает решения в ручном режиме.



“Откровенно удивляет: эксперты за месяц-два предупреждали о проблемах, о необходимости их решения, о необходимости “плана Б”, а правительство врало само себе и украинцам. Мол, у нас все хорошо. Такое развитие событий можно было спрогнозировать. Почему не принимались эти решения?” – добавил Илья Несходовский.



Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству энергетики Украины вместе с НАК "Нафтогаз" и "Оператором ГТС Украины" еженедельно составлять план-график поставок и потребления газа.



Кроме того, правительство поручило Минэнерго, Минэкономики, НАК и Оператору ГТС обсудить с промышленными предприятиями, выступающими крупными потребителями этого энергоресурса, возможность урегулирования вопросов поставок газа до конца отопительного сезона 2021-2022.

