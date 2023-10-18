Правительство договорилось с Румынией об увеличении транзита украинской агропродукции

Об этом шла речь на встрече премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и его румынского коллеги Марчела Чолаку, передает УНИАН .

"Активно развиваем дунайский портовый кластер - Измаил, Рени и Усть-Дунайск. Только что подписаны совместные заявления. Мы договорились повышать транзитный потенциал для экспорта украинской аграрной продукции путем полноценного использования путей солидарности ЕС", - сказал Шмыгаль.

По его словам, по итогам совместного заседания правительств Украины и Румынии 18 октября в Киеве было заключено семь документов, в том числе меморандум по усилению сотрудничества по обеспечению надежного транзита продукции украинского производства.

Также Шмыгаль отметил, что стороны согласились начать реализацию пилотного проекта совместного пограничного таможенного контроля на пунктах пропуска через общую границу.

Кроме того, Украина и Румыния заключили межправительственное соглашение о строительстве автодорожного пограничного моста через реку Тиса между населенными пунктами Белая Церковь и Сигету Мармацией, где должен открыться один из новых пунктов пропуска.