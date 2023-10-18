Правительство договорилось с Румынией об увеличении транзита украинской агропродукции
Румыния согласилась на увеличение транзита украинской агропродукции по своей территории. Будет запущен пилотный проект совместного пограничного таможенного контроля
Об этом шла речь на встрече премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и его румынского коллеги Марчела Чолаку, передает УНИАН .
"Активно развиваем дунайский портовый кластер - Измаил, Рени и Усть-Дунайск. Только что подписаны совместные заявления. Мы договорились повышать транзитный потенциал для экспорта украинской аграрной продукции путем полноценного использования путей солидарности ЕС", - сказал Шмыгаль.
По его словам, по итогам совместного заседания правительств Украины и Румынии 18 октября в Киеве было заключено семь документов, в том числе меморандум по усилению сотрудничества по обеспечению надежного транзита продукции украинского производства.
Также Шмыгаль отметил, что стороны согласились начать реализацию пилотного проекта совместного пограничного таможенного контроля на пунктах пропуска через общую границу.
Кроме того, Украина и Румыния заключили межправительственное соглашение о строительстве автодорожного пограничного моста через реку Тиса между населенными пунктами Белая Церковь и Сигету Мармацией, где должен открыться один из новых пунктов пропуска.
- По состоянию на июль транзитом через Румынию прошли почти 20 млн тонн украинского зерна.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.15
- EUR Покупка 39.6Продажа 40.73
- Актуальное
- Важное