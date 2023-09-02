Правительство Дании увеличивает финансирование фонда помощи Украине

Об этом сообщает Via Ritzau.

Отмечается, что законом о финансах на 2024 год правительство предлагает увеличить помощь в рамках финансирования Украинского фонда с 1,2 (в этом году) до 1,5 млрд. крон для гражданских нужд в Украине и странах Восточного соседства (Грузии и Молдове).

"Помощь Украине и украинскому народу является основным приоритетом для правительства. Поэтому в этом году мы снова выделяем рекордную сумму на гражданскую деятельность, чтобы продолжить важную поддержку и помочь преодолеть тяжелые последствия войны. Восстановление Украины будет долговременным, а потребности - огромными", - отметил министр. вопросов сотрудничества в области развития и глобальной климатической политики Дан Йоргенсен.

В частности, средства пойдут для неотложной помощи жертвам войны и скорейшего восстановления страны. В частности, речь идет о восстановлении критически важных объектов инфраструктуры в сфере электро- и водоснабжения.

Кроме того, правительство Дании по просьбе Украины взяло на себя ответственность за восстановление города Николаева, где будет обеспечен лучший доступ населения к воде и теплу, восстановлены и отремонтированы жилые районы, школы и медицинские учреждения.

Дания также будет уделять больше внимания таким странам, как Грузия и Молдова, чтобы ускорить реформы и процессы демократизации.

В марте 2023 г. правительство Дании и датский парламент учредили Украинский фонд, ориентированный на нужды Украины в военной, гражданской и коммерческой сферах.