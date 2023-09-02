Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Правительство Дании увеличивает финансирование фонда помощи Украине

Правительство Дании увеличивает финансирование фонда помощи Украине

2 сентября, 2023 суббота
03:39
Война с Россией

Дания в 2024 году увеличит финансирование фонда помощи Украине до 1,5 млрд датских крон (160 млн долларов)

Об этом сообщает Via Ritzau.

Отмечается, что законом о финансах на 2024 год правительство предлагает увеличить помощь в рамках финансирования Украинского фонда с 1,2 (в этом году) до 1,5 млрд. крон для гражданских нужд в Украине и странах Восточного соседства (Грузии и Молдове).

"Помощь Украине и украинскому народу является основным приоритетом для правительства. Поэтому в этом году мы снова выделяем рекордную сумму на гражданскую деятельность, чтобы продолжить важную поддержку и помочь преодолеть тяжелые последствия войны. Восстановление Украины будет долговременным, а потребности - огромными", - отметил министр. вопросов сотрудничества в области развития и глобальной климатической политики Дан Йоргенсен.

В частности, средства пойдут для неотложной помощи жертвам войны и скорейшего восстановления страны. В частности, речь идет о восстановлении критически важных объектов инфраструктуры в сфере электро- и водоснабжения.

Кроме того, правительство Дании по просьбе Украины взяло на себя ответственность за восстановление города Николаева, где будет обеспечен лучший доступ населения к воде и теплу, восстановлены и отремонтированы жилые районы, школы и медицинские учреждения.

Дания также будет уделять больше внимания таким странам, как Грузия и Молдова, чтобы ускорить реформы и процессы демократизации.

В марте 2023 г. правительство Дании и датский парламент учредили Украинский фонд, ориентированный на нужды Украины в военной, гражданской и коммерческой сферах.

  • Напомним, 20 августа во время визита Зеленского премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила , что страна передаст Украине 19 истребителей F-16.
  • А уже 22 августа стало известно, что первая группа украинских пилотов начала обучение на истребителях F-16 в Дании.
Дания
помощь Украине
Читайте также:
Давид Арахамия
1 сентября, 2023 пятница
Арахамия заговорил об экстрадиции военнообязанных, незаконно покинувших Украину
сирена
1 сентября, 2023 пятница
В Винницкой области российская ракета попала в частное предприятие, есть раненые
1 сентября, 2023 пятница
Суркисы приняли решение по Луческу после вылета "Динамо" из еврокубков
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 40.68
    Продажа 41.69
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
2 сентября
04:35
Аэропорт Амстердама сокращает количество рейсов: причина
04:07
Салливан встретился с руководителями антикоррупционной вертикали Украины
03:11
Анналена Бербок
Германия, начавшая Вторую мировую войну, несет особую ответственность за мир сегодня, - Бербок
02:43
Обновлено
Оккупанты сообщили, будто украинские морские дроны атаковали Крымский мост
02:20
В ЕС осудили псевдовыборы РФ на оккупированных территориях Украины
01:52
Алексей Данилов
Украина сможет поражать враждебные цели даже на 1,5 тыс. километров, - Данилов
01:24
В новом пакете помощи США впервые предоставят Украине снаряды с обедненным ураном, – Reuters
01:22
"Первым публично выступил за передачу F-16 Украине": Кулеба поблагодарил главу МИД Нидерландов, уходящего в отставку
00:33
Обновлено
В Беларуси заявили, что якобы военный вертолет Польши нарушил их границу. В МИД и вооруженных силах Польши прокомментировали
00:28
Обновлено
Футболист сборной Украины перешел в испанскую "Валенсию"
00:26
Эксклюзив
Климкин: В офисе Орбана уже есть план, какие требования предъявлять Украине во время открытия переговоров по ЕС
00:18
Обновлено
Минобороны РФ в очередной раз обвинило Украину в атаках дронов по Белгородской области
00:06
"Врагу должно быть приятно, что такие современные разработки летят на его территорию": Юсов о тестировании дальнобойного оружия
2023, пятница
1 сентября
23:56
ВСУ уничтожили за сутки 9 российских складов боеприпасов на Таврическом направлении
23:41
Эксклюзив
"Было внешнее вмешательство": военный аналитик о возможной причине столкновения учебно-боевых самолетов в Житомирской области
23:31
Дело о злоупотреблениях более чем на 62 млн грн: ВАКС избрал меру пресечения эксзаместителю министра экономики Грибану
23:13
Россиян и белорусов не допустили к Азиатским играм-2023
23:00
Обновлено
Дания сократит количество представителей российского посольства. МИД РФ отреагировало
22:21
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 1 сентября
22:19
Первый звонок в метро: в Харькове символическую линейку посетили 400 учащихся
22:02
Эксклюзив
Саломе Зурабишвили
"Правительство устраивает политическое шоу": депутат парламента Грузии о попытке импичмента президентки
21:49
В Германии мужчина напал на детей, говоривших по-украински, и сбросил 10-летнего мальчика с моста
21:45
Война постепенно переносится на территорию России, ударов дронов станет больше, - Подоляк
21:29
Италия объявила список футболистов на матч с Украиной
21:06
Аналитика
Сергей Згурец
Продвижение ВСУ под Бахмутом и соотношение потерь оружия во время контрнаступления: военные итоги недели
21:01
Под артобстрел РФ на Херсонщине попала тракторная бригада: один аграрий погиб, другой травмирован
20:48
Футболист "Зари" Русын перешел в "Сандерленд"
20:33
граната
На Житомирщине в руках 13-летнего мальчика сдетонировал запал гранаты: ребенок в больнице
20:28
Борьба Украины за свободу определит развитие мира на десятилетия вперед - Борис Джонсон в колонке для Daily Mail
20:21
Армия РФ ударила из артиллерии по Днепропетровщине: ранена женщина
20:08
США заметили значительный прогресс контрнаступления ВСУ на юге за последние 3 дня
19:54
Обзор
Когда "Разочарованием" можно восхищаться: что посмотреть на выходных
19:53
Обновлено
"Только о фронте": Зеленский провел очередное заседание Ставки
19:41
России не интересны ее военнопленные: Лубинец рассказал о проблемах "обменного фонда"
19:35
УПЛ: "Верес" обыграл "Черноморец". Расписание и результаты 6-го тура
19:16
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
19:15
Microsoft представила обновленный Xbox Series S
19:15
Силы обороны наступают на Мелитопольском направлении и закрепляются на достигнутых рубежах – Генштаб
19:00
Обзор
Победные новости 555 дня войны: работа ГУР в РФ, ракеты AMRAAM для ВСУ и ночная атака дронов на Россию
18:57
Россия 1 сентября нанесла террористические удары по 3 учебным заведениям на Сумщине
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV