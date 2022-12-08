Правительство Дании передает Николаеву 50 современных систем очищения воды
Правительство Дании решило предоставить Николаеву 50 очистных систем обратного осмоса для воды
Об этом сообщило посольство Украины в Дании.
Системы очистки воды передало министерство иностранных дел Дании через партнерскую организацию – Датский совет по вопросам беженцев.
"Первые очистные системы уже доставлены и установлены по городу. Они будут подавать не только питьевую воду, но и чистую воду для центрального отопления", – отмечается в сообщении.
- Напомним, в начале октября Дания, Норвегия и Германия приняли решение о финансировании производства 16 гаубиц для Украины.
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