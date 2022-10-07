Об этом заявил представитель правительства Чехии Вацлав Смолка.

"В Украину поедет не все правительство, как это принято на таких переговорах, а только его часть", - отметил он.

Какие именно министры отправятся в Киев, зависит от того, какую повестку дня согласуют во время дальнейшей подготовки визита. Главными темами будут последствия российской агрессии и послевоенное восстановление.

Представитель также подчеркнул, что поездка в Украину в условиях войны будет иметь свою специфику с точки зрения безопасности и все эти риски нужно будет учесть.

5 октября президент Чехии Милош Земан заявил, что европейские государства, а также другие страны должны послать предупреждение, что если Россия применит ядерное оружие в Украине, то будет не только дипломатическая, но и военная реакция.

Министерство обороны Чехии направило США запрос о поставках 24 самолетов F-35, являющихся одними из самых современных истребителей в мире. Это самолет с технологией "стелс", цель которой максимально ограничить его обнаружение радарами.

Позже министр обороны Чернохова сообщила, что Чехия передаст Украине тяжелую технику. В этом году экспорт военной техники из Чехии в Украину достиг 47 миллиардов крон, при этом страна одобряет дальнейшую военную помощь.

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