Правительство Чехии планирует большой визит в Киев
Чехия готовит масштабный визит в Киев с участием около половины министров правительства. По предварительной информации, делегация посетит столицу Украины 31 октября
Об этом заявил представитель правительства Чехии Вацлав Смолка.
"В Украину поедет не все правительство, как это принято на таких переговорах, а только его часть", - отметил он.
Какие именно министры отправятся в Киев, зависит от того, какую повестку дня согласуют во время дальнейшей подготовки визита. Главными темами будут последствия российской агрессии и послевоенное восстановление.
Представитель также подчеркнул, что поездка в Украину в условиях войны будет иметь свою специфику с точки зрения безопасности и все эти риски нужно будет учесть.
- 5 октября президент Чехии Милош Земан заявил, что европейские государства, а также другие страны должны послать предупреждение, что если Россия применит ядерное оружие в Украине, то будет не только дипломатическая, но и военная реакция.
- Министерство обороны Чехии направило США запрос о поставках 24 самолетов F-35, являющихся одними из самых современных истребителей в мире. Это самолет с технологией "стелс", цель которой максимально ограничить его обнаружение радарами.
- Позже министр обороны Чернохова сообщила, что Чехия передаст Украине тяжелую технику. В этом году экспорт военной техники из Чехии в Украину достиг 47 миллиардов крон, при этом страна одобряет дальнейшую военную помощь.
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