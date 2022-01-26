Правительство Чехии одобрило передачу Украине 4 тыс. артиллерийских снарядов
Чехия передаст Украине 4 тыс. артиллерийских снарядов на фоне угрозы вторжения России
Об этом сообщает Министерство обороны Чехии в Twitter.
Отмечается, что 26 января Министр обороны Чехии Яна Чернохова предложила бесплатно передать Украине партию 152-миллиметровых артиллерийских снарядов.
Известно, что правительство одобрило передачу 4000 снарядов на сумму около 37 млн крон (1,7 млн долларов).
"Мы страна, которая имеет свой опыт военной оккупации, и поэтому мы не готовы просто так наблюдать за чем-то подобным. Даже в ситуации, когда это напрямую не касается Чехии. Но это касается нас косвенно, это чревато нашей безопасностью", - заявил премьер-министр Петр Фиала, комментируя возможность военных поставок Украине.
- Напомним, что Правительство Нидерландов готово предоставить Украине оборонное оружие.
- Кроме того, США предоставят Украине летальное оружие в случае нового вторжения РФ.
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