Правительство Чехии одобрило передачу Украине 4 тыс. артиллерийских снарядов

Об этом сообщает Министерство обороны Чехии в Twitter.



Отмечается, что 26 января Министр обороны Чехии Яна Чернохова предложила бесплатно передать Украине партию 152-миллиметровых артиллерийских снарядов.



Известно, что правительство одобрило передачу 4000 снарядов на сумму около 37 млн крон (1,7 млн долларов).



"Мы страна, которая имеет свой опыт военной оккупации, и поэтому мы не готовы просто так наблюдать за чем-то подобным. Даже в ситуации, когда это напрямую не касается Чехии. Но это касается нас косвенно, это чревато нашей безопасностью", - заявил премьер-министр Петр Фиала, комментируя возможность военных поставок Украине.

Напомним, что Правительство Нидерландов готово предоставить Украине оборонное оружие.

Кроме того, США предоставят Украине летальное оружие в случае нового вторжения РФ. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb