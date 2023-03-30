Правительство будет предоставлять гранты ветеранам для создания собственного бизнеса
В рамках формирования ветеранской политики правительство будет предоставлять безвозвратные гранты ветеранам для начала собственного бизнеса в любой сфере
Об этом Денис Шмыгаль рассказал на заседании правительства 30 марта.
Гранты будут предоставляться в рамках программы "Ветеранский бизнес".
"Сегодня правительство принимает постановление о расширении программы безвозвратных грантов есть работа, которая будет включать отдельные направления именно для ветеранского бизнеса", - заявил Шмыгаль.
Согласно первому направлению, 250 тысяч гривен гранта на собственный бизнес ветеран может получить при создании в этом бизнесе по меньшей мере одного рабочего места.
По условиям второго направления 500 тысяч гривен гранта может получить член семьи участника боевых действий, если создаст в новом бизнесе по меньшей мере два рабочих места. Софинансирование по этой программе будет 70 на 30 – то есть 70% вносит государство, 30% должны быть собственные средства нового предпринимателя.
По третьему направлению, 1 млн гривен гранта может получить участник боевых действий, если он до этого уже был предпринимателем и не менее 3 лет был зарегистрирован как ФЛП. Главное условие для этого гранта – создать от 4 рабочих мест, из которых по меньшей мере два предусмотрены для ветеранов или лиц с инвалидностью в результате войны. Здесь тоже финансирование по схеме 70 на 30.
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