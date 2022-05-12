Правительство будет помогать ІТ-специалистам с освобождением от мобилизации

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, говорится в релизе Минэкономики.

В рабочем порядке будем помогать решать проблемные вопросы. В частности, по бронированию специалистов, имеющих особую ценность для предприятий", – сказала она во время встречи с Ассоциацией ІТ Ukraine.

По данным министерства, 3% сотрудников ІТ-компаний присоединились к ВСУ, еще 9% стали частью всемирного киберфронта против агрессора.

Как указала Свириденко, правительство стремится поддержать сектор IT как один из наиболее динамичных и перспективных.

"Результаты работы ІТ-отрасли – $2 млрд за 1 квартал 2022 года. Это самый высокий показатель по экспорту компьютерных услуг за всю историю рынка", – указало министерство.

При этом ежемесячная уплата налогов ІТ-сектором составляет 222 млн грн, отметили в ведомстве.

В Минэкономики указывают, что ІТ-бизнес, несмотря на войну, сохранил 95% объемов своих контрактов, а 77% компаний приобрели новых клиентов во время войны.

Правительство определило порядок бронирования военнообязанных для предприятий и учреждений.

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