Правительство будет помогать ІТ-специалистам с освобождением от мобилизации
Правительство будет помогать "бронировать" от мобилизации важных для компаний ІТ-специалистов, чтобы поддержать ІТ-сектор. При этом в ВСУ служат 3% сотрудников украинских ІТ-компаний
Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, говорится в релизе Минэкономики.
В рабочем порядке будем помогать решать проблемные вопросы. В частности, по бронированию специалистов, имеющих особую ценность для предприятий", – сказала она во время встречи с Ассоциацией ІТ Ukraine.
По данным министерства, 3% сотрудников ІТ-компаний присоединились к ВСУ, еще 9% стали частью всемирного киберфронта против агрессора.
Как указала Свириденко, правительство стремится поддержать сектор IT как один из наиболее динамичных и перспективных.
"Результаты работы ІТ-отрасли – $2 млрд за 1 квартал 2022 года. Это самый высокий показатель по экспорту компьютерных услуг за всю историю рынка", – указало министерство.
При этом ежемесячная уплата налогов ІТ-сектором составляет 222 млн грн, отметили в ведомстве.
В Минэкономики указывают, что ІТ-бизнес, несмотря на войну, сохранил 95% объемов своих контрактов, а 77% компаний приобрели новых клиентов во время войны.
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