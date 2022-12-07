Об этом сообщает сайт правительства.

"Это легкое противотанковое оружие следующего поколения сыграло решающую роль в поддержке украинской армии, чтобы отвергнуть российские незаконные силы во время вторжения. лет, одновременно поддерживая рабочие места в Великобритании по всей стране", - заявил глава Минобороны Бен Уоллес.

Контракт стороны подписали 229 миллионов фунтов стерлингов.

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Сообщается, что несколько тысяч единиц поставят Вооруженным Силам Британии в течение 2024-2026 годов, в дополнение к примерно 500 единицам, которые доставят в следующем году.

"Именно благодаря маневровости, надежности и точности NLAW стала важной силой для борьбы Украины с незаконным вторжением России, став частью из 10 000 единиц противотанкового оружия, которое Великобритания поставила Вооруженным силам Украины", - добавляют в прессрелизе.

Противотанковые комплексы NLAW будут хранить на заводе Thales в Северной Ирландии.

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