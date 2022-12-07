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Правительство Британии закупит тысячи ракетных комплексов NLAW, эффективных в Украине

7 декабря, 2022 среда
19:59
Мир

Великобритания подписала контракт со шведским производителем Saab на покупку легких противотанковых ракетных комплексов NLAW на 229 млн фунтов стерлингов

Об этом сообщает сайт правительства.

"Это легкое противотанковое оружие следующего поколения сыграло решающую роль в поддержке украинской армии, чтобы отвергнуть российские незаконные силы во время вторжения. лет, одновременно поддерживая рабочие места в Великобритании по всей стране", - заявил глава Минобороны Бен Уоллес.

Контракт стороны подписали 229 миллионов фунтов стерлингов.

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Сообщается, что несколько тысяч единиц поставят Вооруженным Силам Британии в течение 2024-2026 годов, в дополнение к примерно 500 единицам, которые доставят в следующем году.

"Именно благодаря маневровости, надежности и точности NLAW стала важной силой для борьбы Украины с незаконным вторжением России, став частью из 10 000 единиц противотанкового оружия, которое Великобритания поставила Вооруженным силам Украины", - добавляют в прессрелизе.

Противотанковые комплексы NLAW будут хранить на заводе Thales в Северной Ирландии.

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