Об этом заявил глава фонда, который будет заниматься распределением этих денег, бывший исполнительный директор Unicef в Великобритании Майк Пенроуз в своей статье The Times.

По словам Пенроуза, британское правительство сообщило фонду, что из-за соглашения с ЕС деньгами можно будет распоряжаться, только если их будут передавать в "географических границах Украины".

Он добавил, что Фонд не сможет рассматривать запросы помощи находящимся в других странах украинцам. Пенроуз выступил за выделение денег "всем жертвам" конфликта и его последствиям.

Он подчеркнул, что перевод средств в Россию или Беларусь невозможен из-за санкций.

"Мы не смогли бы выделять средства России или Беларуси, или учреждениям, связанным с их правительствами, или попавшим под санкции лицам, поскольку это нарушило бы закон о санкциях", - подчеркнул Пенроуз.

Также он уточнил, что в таком случае у правительства был бы наблюдатель в фонде, способный выдвигать возражения по любому проекту, который, по их мнению, может противоречить закону о санкциях.

Он пояснил, что фонд собирается направить средства на законные гуманитарные программы, прозрачные и подотчетные и оказывающие помощь только гражданским лицам, пострадавшим в результате этого конфликта.

Абрамович и продажа "Челси"

31 января сообщалось , что российский олигарх Роман Абрамович отдаст Украине 2,3 миллиарда фунтов стерлингов – их он получил от продажи футбольного клуба "Челси", но они еще заблокированы правительством Британии. Об этом писал The Telegraph.

В апреле отмечалось, что фонд, создаваемый для передачи Украине $3 млрд от продажи Абрамовичем ФК "Челси", почти готов к работе, но одобрение правительством Великобритании длится дольше, чем ожидалось.

По словам Майка Пенроуза, бывшего исполнительного директора ЮНИСЕФ в Великобритании, исполняющего обязанности гендиректора нового фонда, все было готово к передаче средств Украине. Фонд ожидал только одобрения от британского правительства.

В мае британская газета Times писала , что 2,35 млрд фунтов (2,9 млрд долларов), полученные фирмой Романа Абрамовича от вынужденной продажи клуба "Челси", через год после сделки пойдут, как и планировалось, на программы помощи пострадавшим от войны в Украине.

Сам Абрамович в середине июня предлагал распределить средства между украинцами и россиянами.