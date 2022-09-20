Об этом сообщает Reuters .

"Мое послание народу Украины таково: Британия будет и дальше поддерживать вас на каждом этапе пути. Ваша безопасность - наша безопасность", - сказала она в заявлении перед своим выступлением на саммите ООН, который состоится в четверг.

Лиз Трасс отметила, что Великобритания планирует оказать в 2023 году Украине военную поддержку на уровне 2022-го или даже превысить ее объем. В этом году помощь Киеву составила 2,3 млрд фунтов (2,6 млрд долларов).

Кроме того, Трасс заявила, что из-за зависимости от российской энергии РФ "манипулирует" другими странами, поэтому пора покончить с этим.

"Слишком многими жизнями - в Украине, в Европе и во всем мире - Россия манипулирует, из-за их зависимости от энергии. Мы должны работать вместе, чтобы покончить с этим раз и навсегда", - сказала она.

Как отметила Лиз Трасс, Великобритания является вторым по величине донором военной помощи для Украины и в следующем году помощь будет определяться потребностями украинской армии.

Лиз Трасс приняла приглашение посетить Украину в качестве нового премьер-министра Британии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb