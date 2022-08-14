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Хотел бы поблагодарить Великобританию и вас лично за ту поддержку и помощь, которую вы оказываете Украине, но мы видим, что российская агрессия не утихает и конца этого не видно. Мы надеялись на какие-то дополнительные сценарии, возможно, дополнительные санкционные механизмы, которые можно было бы в ближайшее время внедрить против России.

Во-первых, вопреки действиям Владимира Путина по отношению как к российскому, так и к украинскому народу, Россия в рамках Будапештского меморандума гарантировала территориальную целостность Украины и свое слово нарушила. На самом деле важно, чтобы сегодня все европейские страны-подписанты и члены НАТО были на стороне Украины. Что касается Великобритании, то не важно, кто у власти - лейбористы или консерваторы, наша позиция неизменна - мы с Украиной.

Я очень критически отношусь к британскому и другим правительствам еще с 2014 года, потому что вторжение в Украину произошло именно тогда, а не в этом. И если бы тогдашнее вторжение восприняли более серьезно, введя более строгие санкции, возможно, у Путина и не развились бы амбиции такого масштаба. И все же мы до сих пор не наложили достаточные санкции против России. Нынешние санкции даже не равны санкциям против Ирана, хотя без сомнения они должны быть еще сильнее. И все же, очень многие страны все еще зависят от российского газа и нефти. Некоторые страны, такие как Индия, пользуются моментом, чтобы удешевить газ и нефть, и этому нужно положить конец, потому что с таким явным пиратством или бандитизмом мириться никак нельзя.

В свое время мы ожидали, что российская экономика просто рухнет. Она не упала, а война против Украины продолжается. Мы очень надеемся, что есть определенные вещи, которые мировое сообщество, ЕС, США, Великобритания, могут надавить.

Одной из проблем является то, что выросли цены на нефть и газ. И здесь мы говорим о так называемом моногороде, ведь единственная процветающая отрасль России – это нефтедобывающая промышленность. Многое можно еще предпринять продолжая борьбу с Россией. Во-первых, мы должны расширить режим санкций, чтобы затронуть большее количество персоналий. Во-вторых, мы должны убедиться, что вся Европа сможет обойтись без российского газа или нефти еще до начала зимы, чтобы в конце концов перестать пополнять их казну. И в-третьих, многие российские военные техники, которые сейчас используются в Украине, нуждаются в запчастях, большинство из которых производится в европейских или западных странах. Нам нужно убедиться, чтобы их больше не поставляли, чтобы таким образом исключить возможность военных достижений путинских войск.

Чрезвычайно важный момент. Это люди, которые обслуживали и обслуживают Кремль на Западе, а о путинских олигархах, которые очень комфортно себя чувствовали в Европейском Союзе и, наверное, и в Великобритании. Что сейчас с ними?

В этом отношении совесть Великобритании довольно нечиста. В частности, в течение двенадцати лет наша гавань была открыта для богатых российских олигархов, которые за то время заработали колоссальные суммы, ведь многие государственные монополии были выставлены на аукцион, проданы, приватизированы или остались монополиями, однако перешли в частные руки. Таким образом, многие люди непосредственно воспользовались за относительно короткий промежуток времени. Конечно, все это происходило коррумпировано путем подкупа российских чиновников, а иногда и личных друзей и союзников Путина. Многие из них близки к Кремлю, ведь без доверия и конфиденциальности Владимира Путина они бы не заработали такое состояние, а если бы и заработали, то точно не уберегли бы их.

Но мы давали им зеленый свет – через специальные визы, услуги по покупке домов и больших поместий. Мы предлагали им очень оригинальные решения по налоговым вопросам, а также предоставляли им юристов. Вот почему Великобританию часто называют "Лондонградом", а все потому, что мы так сильно стремились украденных у российского народа российских денег, что никогда не задавали никаких вопросов о том, как эти деньги попали в конкретные карманы. Думаю, что сегодня мы об этом сожалеем. Ведь добрый десяток таких лиц, обладателей наших золотых виз, сейчас внесен в санкционный список. Такое наше поведение считаю аморальным. Я знаю, что многие люди в Украине очень благодарны Борису Джонсону, но его правительство причастно к этому всему. Надеюсь, что в ближайшее время в Великобритании произойдут значительные изменения в борьбе с отмыванием денег.

Да, и это чрезвычайно важный вопрос. До сих пор мы не можем вложить в голову, как выглядит в реальности ситуация с внедрением мощных санкций против российских олигархов. Сначала мы услышали, что все их средства будут заморожены, активы будут арестованы, а потом выясняется, что есть тот или иной персонаж, который может нормально функционировать. И есть опасения, что подобные люди будут использовать свою золотую карту для того, чтобы устанавливать контакты между разными бизнес-средами России, Великобритании, ЕС и т.д.

Ситуация с большинством олигархов в Великобритании состоит в том, что они находятся под санкциями, без легкого доступа к финансам, но наше правительство настолько медленно налагало на них санкции, что многие успели перевести средства в другие места, куда правительству сложнее добраться. Поэтому я очень критически отношусь к правительству нашей страны, в частности, из-за отсутствия надлежащей политики санкций за последние два года. К сожалению, мы действовали слишком медленно. Правительство сейчас должно не просто заморозить активы, а конфисковать их, чтобы все эти дворцы можно было продать, а полученные средства отправить на восстановление Украины.

Критиковать Бориса Джонсона в Украине, ведь он очень популярен, это все равно, что критиковать Робина Гуда или Маугли. То есть Борис Джонсон действительно сделал неоценимые вещи для поддержки нашего государства, но сейчас такое ощущение, что в Великобритании может начаться новая фаза помощи Украине и какой она будет?

Я очень критически отношусь к Борису Джонсону, потому что считаю его ужасным лжецом, но это касается британской политики, а не украинской. Я также считаю, что когда он был министром иностранных дел, то выделялся слабостью по отношению к России, а его визави Лавров, еще тот скандалист, крутил им на право, налево и как только хотел.

Но сейчас Великобритания очень жестко поддерживает Украину. Я хотел бы, чтобы мы были членами Европейского Союза, потому что тогда мы могли бы помогать еще больше.

Я член комитета по иностранным делам. Еще перед вторжением посетил Украину в феврале. Побывал в Краматорске, в частности, был на вокзале, который разбомбили русские, а также на тогдашней линии фронта, наблюдая за российскими войсками. Я знаю, что нам нужно делать и куда двигаться. И снова подчеркиваю, что кто бы ни формировал правительство Великобритании, это не повлияет на поддержку Украины. Могу вас уверить.

Если говорить о военной помощи Украине, то насколько она может вырасти? У нас есть колоссальные проблемы, в частности речь идет о тяжелой артиллерии, ее просто не хватает. Нам не хватает танков и бронетехники и очень многих систем. Мы понимаем, что стыдно просить постоянно или говорить об этом в тех или иных разговорах, но у нас такая печальная действительность. С другой стороны, мы понимаем, что Великобритания в целом оказывает огромную помощь и сейчас идет обучение наших бойцов - это чрезвычайно мощная программа, но что еще Великобритания будет готова нам оказать, чтобы нас поддержать?

Великобритания должна иметь соответствующую промышленную стратегию для замены уже переданного Украине оборудования и повышать уровень оборудования, которое мы сможем предоставить в будущем. Было бы уместно, если бы такая стратегия была разработана на общеевропейском уровне. Насколько я понимаю, сейчас украинцам передано 43 различных видов техники и систем и соответственно, чтобы ими пользоваться необходимо пройти отдельные учения. Было бы гораздо эффективнее, если бы мы могли координировать наши усилия, что способствовало бы более длительной и более качественной поддержке. К сожалению, сейчас британское правительство не заинтересовано в такой координации.

Наличие четких координационных центров и видение очень четкой, общей, сплоченной стратегии действительно может быть единственным адекватным ответом на российскую агрессию. В свое время, в середине 19 в. Великобритания, Франция дали России четкий ответ в Крымскую войну, когда они защитили интересы Турции, которая могла быть полностью уничтожена или развалена в результате российских действий. Вскоре после проигранной Крымской войны царь Николай от горя умер.

Не думаю, что Великобритания будет направлять свои войска в Украину. Если бы мы пошли на эскалацию войны, это означало бы, что Путин по этому поводу вполне мог бы прибегнуть к использованию ядерного оружия или же вторгнуться в другие страны НАТО, такие как Эстония.

Самое важное сейчас – предоставить украинским войскам и украинскому народу все возможные инструменты для победы.

Было бы здорово, если бы весь коллективный Запад имел единую, сплоченную, скоординированную и последовательную кампанию по обеспечению Украины военной техникой, а также финансовой поддержки семей, которые сейчас борются за выживание. Я осознаю, скольким украинским предпринимателям сейчас очень непросто. Знаю украинцев, которые сейчас здесь в Великобритании, оставив свои семьи в Украине. Понимаем, что нынешняя ситуация еще скоро не закончится, к Рождеству так точно. Поэтому нужно набраться терпения и выполнять свои обязательства. Обязательства по Украине лежат на плечах всего Соединенного Королевства независимо от того, кто у власти и как зовут премьер-министра.

Недавно была озвучена идея о возможном союзе безопасности, в частности с Украиной, и хотелось Вас расспросить, видите ли вы перспективы создания отдельного соглашения, которое бы содержало дополнительную поддержку безопасности и гарантии со стороны Великобритании?

Будапештское соглашение теоретически означало, что все его подписанты будут гарантировать территориальную целостность Украины. Все понимали ее так, что если Россия вторгнется в Украину, то другие страны будут поддерживать Украину и бороться вместе с ней. Очевидно, это не то, что подразумевалось тогда, и не то, на что украинцы рассчитывали сейчас. Честно говоря, сейчас нет смысла разрабатывать очередное соглашение о безопасности, пока страна в состоянии войны, а все усилия следует направить на приближение поражения Путина.

Ваше чувство: насколько Путину хватит сил? Вы упомянули о том, что, возможно, война не прекратится к Рождеству, но вопрос, насколько ему хватит военного и морально-психологического потенциала его вражеской армии?

Очень трудно судить о том, что происходит в голове у Путина или внутри Кремля. В определенном смысле все началось уже давно, еще с Грузии, и тогда Запад слишком неохотно действовал, что придало Путину уверенность и энтузиазм. Единственное, что он понимает, – это сила. Вспомним Сталинградскую битву, сейчас Путин фактически цитирует тогдашнего Сталина: «Если один генерал не готов потерять сотни тысяч солдат, чтобы выиграть битву, то найдите мне другого генерала.

Ныне моральный дух в России медленно выветривается, и все же единственный, кто зубами держится за продолжение войны – это Путин, который просто так не сдастся.

Почему я вас расспрашивал об очередных санкционных порциях для Кремля, потому что он угрожает применить тактическое ядерное оружие.

Путин любит угрожать. Я не верю его разговорам об использовании якобы тактического ядерного оружия. Не уверен, что действительно существует такое понятие, как тактическое ядерное оружие, просто аморальное использование оружия. Если бы он применил ядерное оружие против Эстонии, Латвии или Польши, это было бы совершенно безнравственно, и привело бы к быстрому изменению общественного мнения в России, которое самому Путину было бы трудно пережить.

Самая большая сложность состоит в том, что нам на Западе очень трудно понять, что именно происходит в голове у Путина, ведь сейчас он едва ли не лучше защищенный актив в мире. От Запада сейчас требуется продолжать тесно держаться кучи. По моему мнению, мы все должны одновременно применять одни и те же санкции с одним и тем же эффектом. К сожалению, поведение определенных стран, таких как Венгрия, просто позорно. Мне даже попадались американцы, убежденные, что Путин делает доброе дело. Конечно же должны бороться с кибервойной, потому что по словам украинцев, Россия еще задолго до полномасштабного вторжения, активно вела идеологическую войну в социальных сетях, пытаясь убедить людей, что им нужны Российские паспорта и российский патронат. Поэтому должны одновременно вести борьбу на всех фронтах, главным образом признать, что Путин ведет не только физическую войну в Украине, но и смешанную с коллективным Западом.

Как вы оцениваете зерновое соглашение, словно начавшее свою работу? Что этот сигнал действительно означает. Мы видим, насколько активно и сильно ангажировался президент Турции Эрдоган в те переговорные процессы, а затем посетил Путина в России. По вашему мнению, какую роль будет играть он и вообще, видите ли вы перспективы переговорных треков?

Поведение Эрдогана меня беспокоит. Он националист, а его идеология национализма во многом похожа на путинскую. Он возглавляет страну, которая всегда должна одновременно смотреть и на Запад, и на Восток, поскольку является связующим звеном между Европой и Азией.

Есть ряд мировых лидеров, которые очень опасны, особенно если они обещают своей стране - сделать Америку снова большой или Бразилию снова большой и т.д. Опасность состоит в том, что наш мир может превратиться в мир конфликтов и отчаяния. Поэтому следует убедить Эрдогана в том, что его лучшее будущее — с Западом, а не с Ираном и Россией.