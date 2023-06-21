Правительство Британии анонсировало "исторический пакет финансовой поддержки для Украины"
Великобритания представит новый пакет финансовой помощи для Украины. В правительстве страны назвали его "историческим"
Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.
Объявить пакет планируют в среду, 21 июня, на конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Лондоне.
"Соединенное Королевство сегодня выложит большой пакет финансовой поддержки для Украины, включая кредитные гарантии Всемирного банка в размере 3 миллиардов долларов для укрепления экономической стабильности Украины, которая продолжает отталкивать российские силы", - говорится в сообщении.
В правительстве отмечают, что это первый двусторонний пакет многолетней финансовой помощи, предоставленный страной из Большой семерки. По их словам, он свидетельствует о непреклонной приверженности Великобритании к поддержке Украины как сейчас, так и в будущем.
Общая сумма невоенной помощи Великобритании в Украине составляет более 4,7 млрд фунтов стерлингов (почти 6 млрд долларов США).
Также в британском правительстве добавляют, что поддержка страны подкреплена мощным сигналом о намерениях со стороны ведущих мировых компаний: более 400 компаний из 38 стран мира с совокупным годовым доходом более 1,6 триллиона долларов пообещали поддержать восстановление и реконструкцию Украины после незаконного вторжения России.
Кроме того, премьер-министр Риши Сунак также объявит о выделении 250 миллионов фунтов стерлингов (около 320 миллионов долларов США) для Института финансирования развития Великобритании.
По словам премьера Сунака, финансирование является дополнением к 240 миллионам фунтов стерлингов, выделенных Великобританией Украине в этом году, которые будут направлены на проекты по спасению жизни, включая разминирование и наборы для ликвидации последствий стихийных бедствий, а также программы реформ и энергетические проекты. .
- Также правительство Великобритании предоставило помощь Украине в размере 16 млн фунтов стерлингов для поддержки местных жителей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС.
- Насосы, способные перекачивать 1750 литров воды в секунду, отправились из Великобритании в регионы Украины, затопленные в результате взрыва дамбы Каховской ГЭС.
- 13 июня на встрече министров обороны Объединенных экспедиционных сил (JEF) европейские партнеры объявили о новом пакете военной помощи Украине более чем на €107 млн.
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