Правительство Британии анонсировало "исторический пакет финансовой поддержки для Украины"

Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

Объявить пакет планируют в среду, 21 июня, на конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Лондоне.

"Соединенное Королевство сегодня выложит большой пакет финансовой поддержки для Украины, включая кредитные гарантии Всемирного банка в размере 3 миллиардов долларов для укрепления экономической стабильности Украины, которая продолжает отталкивать российские силы", - говорится в сообщении.

В правительстве отмечают, что это первый двусторонний пакет многолетней финансовой помощи, предоставленный страной из Большой семерки. По их словам, он свидетельствует о непреклонной приверженности Великобритании к поддержке Украины как сейчас, так и в будущем.

Общая сумма невоенной помощи Великобритании в Украине составляет более 4,7 млрд фунтов стерлингов (почти 6 млрд долларов США).

Также в британском правительстве добавляют, что поддержка страны подкреплена мощным сигналом о намерениях со стороны ведущих мировых компаний: более 400 компаний из 38 стран мира с совокупным годовым доходом более 1,6 триллиона долларов пообещали поддержать восстановление и реконструкцию Украины после незаконного вторжения России.

Кроме того, премьер-министр Риши Сунак также объявит о выделении 250 миллионов фунтов стерлингов (около 320 миллионов долларов США) для Института финансирования развития Великобритании.

По словам премьера Сунака, финансирование является дополнением к 240 миллионам фунтов стерлингов, выделенных Великобританией Украине в этом году, которые будут направлены на проекты по спасению жизни, включая разминирование и наборы для ликвидации последствий стихийных бедствий, а также программы реформ и энергетические проекты. .