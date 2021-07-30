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Правительство Бразилии планирует отменить контракт на поставку 10 млн доз "Спутник V"

30 июля, 2021 пятница
21:19

Бразильское Министерство здравоохранения сообщило, что правительство страны планирует аннулировать подписанный в марте контракт на поставку 10 млн доз российской вакцины "Спутник V"

Об этом сообщает Радио Свобода .

Это решение связано с задержками в предоставлении разрешения на использование российской вакцины со стороны бразильского регулятора, агентства Anvisa.

В сообщении отметили, что программа вакцинации в стране может быть реализована без российской вакцины. Но ситуация может измениться, если Anvisa все-таки выдаст лицензию на использование "Спутник V".

Соглашение об импорте 10 млн доз "Спутник V" было подписано Российским фондом прямых инвестиций из бразильской фармацевтической компанией União Quimica. Она планировала производить российскую вакцину на территории Бразилии для ее экспорта в соседние страны.

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Бразилия
COVID-19
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