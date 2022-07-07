Правительство больше не будет выплачивать 6 500 гривен по программе еПоддержка
Все, кто подался на выплаты по программе еПоддержка, их получили
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Кабинет министров завершил выплаты по 6 500 грн в рамках запущенной в марте этого года программы еПоддержка. Все подававшиеся на эти выплаты их получили.
А по словам Дениса Шмыгаля, это около 5 млн граждан. Следовательно, финальная сумма всех выплат составила 30 млрд 900 млн грн.
Сегодня, 7 июля, правительство также одобрило постановление, позволяющее получать доход от военных облигаций благодаря карточкам еПоддержки.
- Чтобы получить 6,5 тыс грн в качестве помощи от государства в рамках программы "еПоддержка", следовало до 31 марта подать заявку
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