Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кабинет министров завершил выплаты по 6 500 грн в рамках запущенной в марте этого года программы еПоддержка. Все подававшиеся на эти выплаты их получили.

А по словам Дениса Шмыгаля, это около 5 млн граждан. Следовательно, финальная сумма всех выплат составила 30 млрд 900 млн грн.

Сегодня, 7 июля, правительство также одобрило постановление, позволяющее получать доход от военных облигаций благодаря карточкам еПоддержки.

Чтобы получить 6,5 тыс грн в качестве помощи от государства в рамках программы "еПоддержка", следовало до 31 марта подать заявку

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