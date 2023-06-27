Правительство Болгарии утвердило новый пакет военной помощи Украине
Совет министров Республики Болгария принял новый пакет военной и военно-технической помощи Украине
Об этом идет речь на сайте правительства Болгарии.
"Решениями от 23 июня 2023 года Совет министров Республики Болгария принял новый пакет военной и военно-технической помощи Украине", - сообщили в пресс-службе Совета министров.
Также в правительстве подчеркнули, что предоставлением этой помощи нормы запасов для действий вооруженных сил Республики Болгарии и их учебно-боевая подготовка не будет нарушена.
- Напомним, Болгария 9 декабря согласовала передачу Украине легкого вооружения и боеприпасов .
- В начале апреля минобороны Болгарии определило агрессию РФ непосредственной угрозой глобальному миру. 6 апреля Болгария полностью закрыла порты для российских судов в рамках директивы ЕС об исполнении санкций.
- 11 апреля в минобороны Болгарии подтвердили факт переговоров о передаче Украине истребителей МиГ-29 при условии получения от западных партнеров более современных боевых самолетов.
- 6 июня министр обороны Тодор Тагарев заявил, что новое правительство Болгарии готово оказывать военную помощь Украине. Однако 20 июня президент Болгарии Румен Радев сказал , что участие в предоставлении Украине боеприпасов будет ошибкой.
- Правительство Болгариианонсировало новый пакет помощи 21 июня – в него войдут оружие и боеприпасы, которые есть на складах Болгарии и их не нужно закупать.
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