Правительство Болгарии утвердило новый пакет военной помощи Украине

Об этом идет речь на сайте правительства Болгарии.

"Решениями от 23 июня 2023 года Совет министров Республики Болгария принял новый пакет военной и военно-технической помощи Украине", - сообщили в пресс-службе Совета министров.

Также в правительстве подчеркнули, что предоставлением этой помощи нормы запасов для действий вооруженных сил Республики Болгарии и их учебно-боевая подготовка не будет нарушена.