Об этом пишет Politico.

22 июня парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству Кирилла Петкова. За это решение проголосовали 123 из 239 депутатов.

Петков заявил, что возлагает ответственность за смещение его правительства на российского посла в Софии. Он также обвинил Россию в давлении на парламент из-за ее сторонников из партии "Возрождение".

"Это голосование – это один крохотный шаг на очень длинном пути, который впереди нас. Я обещаю, что мы продолжим борьбу за возвращение страны, и когда-нибудь у нас будет Болгария без кукловодов, без мафии — нормальная европейская страна", — сказал Кирилл Петков в прощальной речи перед национальным собранием.

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