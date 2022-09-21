Правительство Болгарии одобрило закупку восьми F-16 у США на замену советским МиГам
Правительство Болгарии одобрило закупку восьми новых самолетов F-16 и соответствующего оборудования у Соединенных Штатов в рамках сделки на сумму 1,30 миллиарда долларов
Об этом заявил временный министр обороны Болгарии Димитар Стоянов.
"Приобретение новых самолетов чрезвычайно важно для ВВС Болгарии. У нас есть старые советские самолеты, которые мы не можем обслуживать из-за проблем, возникших после войны в Украине", - сказал он.
Известно, что Болгария, заказавшая у Lockheed Martin восемь самолетов F-16 в 2019 году, стремится заменить свои устаревшие российские истребители МиГ-29 и повысить свое соответствие стандартам НАТО.
Временное правительство одобрило проект приобретения восьми новых F-16, сообщил Стоянов. Соглашение должен одобрить парламент, который будет созван после всеобщих выборов 2 октября. В апреле США одобрили потенциальные продажи.
Болгария также ведет переговоры с Польшей о закупке восьми двигателей, чтобы поддерживать свой парк МиГов в рабочем состоянии до конца 2023 года, сказал Стоянов.
Первые самолеты F-16, как ожидается, будут поставлены в Болгарию в 2025 году, страна планирует взять в аренду другие военные самолеты, чтобы защитить воздушное пространство в промежутке.
- 29 августа главы Минобороны Болгарии и Польши подписали соглашение о сотрудничестве в военной сфере, а также договорились об обслуживании 6 из 19 советских истребителей МиГ-29 польской стороной.
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