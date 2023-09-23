Правительство Болгарии одобрило закупку у США более 180 бронемашин Stryker

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на прессслужбу болгарского правительства.

Указывается, что решение было принято после одобрения Государственным департаментом США продаж Болгарии 183 автомобилей Stryker и соответствующего оборудования на сумму $1,5 млрд.

"Цель проекта состоит в том, чтобы Болгария достигла оперативной совместимости с союзниками по НАТО, а также приобрела и поддерживала возможности для защиты страны самостоятельно, в совместной операции и системе коллективной обороны, в частности принимала участие в операциях союзников за пределами территории страны", – говорится в сообщении правительства.

АР добавляет, что Болгария, расположенная на восточном фланге НАТО, активизировала свою военную модернизацию путем замены устаревших советских систем вооружения.

После полномасштабного вторжения России в Украину министр обороны Болгарии Тодор Тагарев пообещал, что его страна ускорит усилия по созданию тяжелой механизированной бригады и других проектов по обеспечению безопасности в Черноморском регионе.