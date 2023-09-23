Правительство Болгарии одобрило закупку у США более 180 бронемашин Stryker
В пятницу, 22 сентября, Болгария решила закупить у Соединенных Штатов 183 боевых машин Stryker с целью модернизации сухопутных войск страны и приведения их в соответствие со стандартами НАТО
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на прессслужбу болгарского правительства.
Указывается, что решение было принято после одобрения Государственным департаментом США продаж Болгарии 183 автомобилей Stryker и соответствующего оборудования на сумму $1,5 млрд.
"Цель проекта состоит в том, чтобы Болгария достигла оперативной совместимости с союзниками по НАТО, а также приобрела и поддерживала возможности для защиты страны самостоятельно, в совместной операции и системе коллективной обороны, в частности принимала участие в операциях союзников за пределами территории страны", – говорится в сообщении правительства.
АР добавляет, что Болгария, расположенная на восточном фланге НАТО, активизировала свою военную модернизацию путем замены устаревших советских систем вооружения.
После полномасштабного вторжения России в Украину министр обороны Болгарии Тодор Тагарев пообещал, что его страна ускорит усилия по созданию тяжелой механизированной бригады и других проектов по обеспечению безопасности в Черноморском регионе.
- 7 сентября премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что страна вооружит свою береговую охрану ракетами: решение обусловлено напряжением в Черном море, вызванным российской агрессией против Украины.
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Вечером 17 сентября на побережье болгарской деревни Тюленово обнаружили неизвестный беспилотник. Тогда же министр обороны Тодор Тагарев отреагировал на находку остатков беспилотников вблизи населенного пункта и сказал, что "нет оснований полагать, что эта война минует" страну.
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