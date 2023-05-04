Правительство Болгарии обещает отменить запрет на импорт агропродукции из Украины
Правительство Болгарии пообещало отменить запрет на импорт агропродукции из Украины после того, как начнут действовать меры ЕС по стабилизации рынка сельского хозяйства
Об этом пишет Euractiv , ссылаясь на заявление пресс-службы кабинета Министров Болгарии.
Отмечается, что 25 апреля Еврокомиссия предложила ряд мер по стабилизации рынка в Совете ЕС по вопросам сельского хозяйства. Это произошло после того, как Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия запретили украинскую продукцию, чтобы оградить местные рынки от наплыва агротоваров.
В правительстве страны заявили, что запрет на импорт будет отменен, как только меры ЕС вступят в силу.
Эти меры включают второй финансовый пакет поддержки в размере 100 миллионов евро для фермеров из наиболее пострадавших стран и ряд защитных механизмов, касающихся импорта четырех продуктов (пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы).
Кроме того, Еврокомиссия будет регулярно мониторить другие товары и, в случае колебаний на рынке, будет внедрять защитные механизмы.
- В конце апреля Европейская комиссия достигла принципиального соглашения с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией по поводу украинской агропродовольственной продукции, импорт которой эти страны ограничили.
- Европейская комиссия во вторник приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС. Запрет на импорт касается четырех сельскохозяйственных продуктов – пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника – происхождения из Украины. Она направлена на устранение логистических проблем, связанных с этими товарами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Мероприятия вступят в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года.
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