Правительство Болгарии обещает отменить запрет на импорт агропродукции из Украины

Об этом пишет Euractiv , ссылаясь на заявление пресс-службы кабинета Министров Болгарии.

Отмечается, что 25 апреля Еврокомиссия предложила ряд мер по стабилизации рынка в Совете ЕС по вопросам сельского хозяйства. Это произошло после того, как Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия запретили украинскую продукцию, чтобы оградить местные рынки от наплыва агротоваров.

В правительстве страны заявили, что запрет на импорт будет отменен, как только меры ЕС вступят в силу.

Эти меры включают второй финансовый пакет поддержки в размере 100 миллионов евро для фермеров из наиболее пострадавших стран и ряд защитных механизмов, касающихся импорта четырех продуктов (пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы).

Кроме того, Еврокомиссия будет регулярно мониторить другие товары и, в случае колебаний на рынке, будет внедрять защитные механизмы.