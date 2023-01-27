Правительство Бельгии приняло выделение крупнейшего пакета военной помощи для Украины на €92 млн
Бельгия выделяет для Украины самый большой пакет военной помощи на €92 млн. Кроме того, страна передаст нашему государству гуманитарную помощь на €69 млн
Об этом сообщил премьер-министр страны Александр Де Кроо.
"В целом наша страна уже предоставила (Украине – ред.) военную помощь на 146 миллионов евро. Сегодня Совет министров принял решение направить Украине новый пакет военной помощи на 92 миллиона евро", - заявил он.
По словам министра обороны Бельгии Людевин Дедондер, речь идет о ракетах для ПВО, противотанковых ракетах, пулеметах, гранатах, боеприпасах, грузовиках и бронированных джипах.
Она добавила, что часть из этого будет взята из составов Минобороны Бельгии, а часть – закуплена в частных компаниях. Минобороны отправит Украине горючее и обеспечит обучение украинских военных.
Также Бельгия выделяет 69 млн евро гуманитарной помощи для Украины.
"Человеческие страдания украинского населения и материальный ущерб в Украине бесчисленны", - заявила министр сотрудничества в области развития Кэролайн Геннес.
- 25 января немецкое правительство приняло решение о передаче Украине основных боевых танков ФРГ Leopard-2. Также Германия разрешила странам-партнерам предоставлять украинским защитникам немецкие танки из запасов. По итогам последних переговоров Украина рассчитывает получить около 100 танков Leopard от 12 стран.
- 26 января министерша обороны Бельгии Людивин Дедондер предложила правительству выделить новый пакет военной помощи для Украины, в частности системы ПВО, противотанковое оружие и боеприпасы.
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