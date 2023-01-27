Об этом сообщил премьер-министр страны Александр Де Кроо.

"В целом наша страна уже предоставила (Украине – ред.) военную помощь на 146 миллионов евро. Сегодня Совет министров принял решение направить Украине новый пакет военной помощи на 92 миллиона евро", - заявил он.

По словам министра обороны Бельгии Людевин Дедондер, речь идет о ракетах для ПВО, противотанковых ракетах, пулеметах, гранатах, боеприпасах, грузовиках и бронированных джипах.

Она добавила, что часть из этого будет взята из составов Минобороны Бельгии, а часть – закуплена в частных компаниях. Минобороны отправит Украине горючее и обеспечит обучение украинских военных.

Также Бельгия выделяет 69 млн евро гуманитарной помощи для Украины.

"Человеческие страдания украинского населения и материальный ущерб в Украине бесчисленны", - заявила министр сотрудничества в области развития Кэролайн Геннес.

25 января немецкое правительство приняло решение о передаче Украине основных боевых танков ФРГ Leopard-2. Также Германия разрешила странам-партнерам предоставлять украинским защитникам немецкие танки из запасов. По итогам последних переговоров Украина рассчитывает получить около 100 танков Leopard от 12 стран.

26 января министерша обороны Бельгии Людивин Дедондер предложила правительству выделить новый пакет военной помощи для Украины, в частности системы ПВО, противотанковое оружие и боеприпасы.

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