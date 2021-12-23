Правительство Бельгии планирует закрыть все атомные электростанции до 2025 года
Правительство Бельгии достигло соглашения о закрытии всех атомных электростанций в стране к 2025 году
Об этом сообщает Reuters.
В четверг, 23 декабря, правительство Бельгии договорилось о компромиссе, согласно которому последняя существующая атомная электростанция должна быть закрыта в 2025 году. Таким образом, страна присоединилась к другим странам, которые постепенно отказываются от атомной энергетики.
Почти половина производства электроэнергии в Бельгии приходится на две АЭС с семью реакторами, которые эксплуатируются французским предприятием Engie.
Правительство оставило возможность продления срока службы двух реакторов, если страна не сможет иначе обеспечить энергоснабжение.
Также Бельгия инвестирует €100 млн в исследование будущей ядерной энергетики с акцентом на меньшие модульные реакторы.
Отказ Бельгии от ядерной энергетики начнется с закрытия одного реактора 1 октября 2022 года. Снятие с эксплуатации, включая удаление всех радиоактивных материалов и снос зданий, должно быть завершено к 2045 году.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.13
Покупка 27.13Продажа 27.36
-
EUR
Покупка 30.59Продажа 31.01
- Актуальное
- Важное