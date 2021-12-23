Правительство Бельгии планирует закрыть все атомные электростанции до 2025 года

Об этом сообщает Reuters.



В четверг, 23 декабря, правительство Бельгии договорилось о компромиссе, согласно которому последняя существующая атомная электростанция должна быть закрыта в 2025 году. Таким образом, страна присоединилась к другим странам, которые постепенно отказываются от атомной энергетики.



Почти половина производства электроэнергии в Бельгии приходится на две АЭС с семью реакторами, которые эксплуатируются французским предприятием Engie.



Правительство оставило возможность продления срока службы двух реакторов, если страна не сможет иначе обеспечить энергоснабжение.



Также Бельгия инвестирует €100 млн в исследование будущей ядерной энергетики с акцентом на меньшие модульные реакторы.



Отказ Бельгии от ядерной энергетики начнется с закрытия одного реактора 1 октября 2022 года. Снятие с эксплуатации, включая удаление всех радиоактивных материалов и снос зданий, должно быть завершено к 2045 году.



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