Правительство Австрии пообещало выделить Украине еще 10 млн евро

Об этом сообщает АРА со ссылкой на министра финансов Австрии Магнуса Бруннера, пишет Укринформ.

"В рамках всемирной конференции по вопросам климата, проходящей в египетском приморском курорте Шарм-эль-Шейх, министр финансов Австрии Магнус Бруннер (Австрийская народная партия) во время встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо пообещал выделить еще 10 млн евро в поддержку Украины", – говорится в сообщении.

Австрийский министр назвал помощь Украине важным вопросом и вкладом в стабильность в Европе.

"Таким образом, мы демонстрируем нашу солидарность с населением и вносим устойчивый вклад в стабильность в Европе", - сказал Бруннер.

Отметим, что в мае правительство Австрии выделило почти 42 млн евро для преодоления гуманитарных последствий захватнической войны России против Украины. Тогда отмечалось, что в целом австрийская помощь, "оказанная Украине и другим особо пострадавшим странам с начала российской захватнической войны", выросла до более чем 80 млн евро.

Также австрийские и немецкие банки вложат €600 млн в строительство двух медицинских учреждений в Киеве и одного – во Львове.

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