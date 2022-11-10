Правительство Австрии пообещало выделить Украине еще 10 млн евро
Австрия выделит еще десять миллионов евро для поддержки Украины, демонстрируя солидарность и делая вклад в стабильность в Европе
Об этом сообщает АРА со ссылкой на министра финансов Австрии Магнуса Бруннера, пишет Укринформ.
"В рамках всемирной конференции по вопросам климата, проходящей в египетском приморском курорте Шарм-эль-Шейх, министр финансов Австрии Магнус Бруннер (Австрийская народная партия) во время встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо пообещал выделить еще 10 млн евро в поддержку Украины", – говорится в сообщении.
Австрийский министр назвал помощь Украине важным вопросом и вкладом в стабильность в Европе.
"Таким образом, мы демонстрируем нашу солидарность с населением и вносим устойчивый вклад в стабильность в Европе", - сказал Бруннер.
Отметим, что в мае правительство Австрии выделило почти 42 млн евро для преодоления гуманитарных последствий захватнической войны России против Украины. Тогда отмечалось, что в целом австрийская помощь, "оказанная Украине и другим особо пострадавшим странам с начала российской захватнической войны", выросла до более чем 80 млн евро.
Также австрийские и немецкие банки вложат €600 млн в строительство двух медицинских учреждений в Киеве и одного – во Львове.
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