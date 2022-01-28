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Правительство Австралии выделит $700 млн на улучшение состояния Большого барьерного рифа

28 января, 2022 пятница
13:56
Мир риф

Австралийское правительство дополнительно выделит 1 млрд австралийских долларов (700 млн долл. США) на улучшение состояния Большого барьерного рифа

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Значительная часть этих средств пойдет на работу с почвой вдоль северо-восточного побережья Австралии для ликвидации эрозии и уменьшения количества сточных вод, содержащих пестициды. Также деньги пойдут на управление, занимающееся защитой крупнейшего кораллового рифа в мире.

"Мы поддерживаем здоровье рифа и экономическое будущее туристических операторов и поставщиков услуг и общества штата Квинсленд", - заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Критики считают, что эти инвестиции не ведут к тому, чтобы исправить наибольшую угрозу для кораллов – повышение температуры океана.

"Вы не можете серьезно относиться к поддержке Большого барьерного рифа, если не относитесь серьезно к действиям по изменению климата", - сказал заместитель главы оппозиционной лейбористской партии Ричард Марлес.

Известно, что в июле прошлого года Австралия приложила значительные усилия, чтобы не позволить ЮНЕСКО добавить Большой барьерный риф в список объектов Всемирного наследия, которые "находятся под угрозой", потому что удар по экономике страны.

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