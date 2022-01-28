Правительство Австралии выделит $700 млн на улучшение состояния Большого барьерного рифа

Об этом сообщает Deutsche Welle.



Значительная часть этих средств пойдет на работу с почвой вдоль северо-восточного побережья Австралии для ликвидации эрозии и уменьшения количества сточных вод, содержащих пестициды. Также деньги пойдут на управление, занимающееся защитой крупнейшего кораллового рифа в мире.



"Мы поддерживаем здоровье рифа и экономическое будущее туристических операторов и поставщиков услуг и общества штата Квинсленд", - заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.



Критики считают, что эти инвестиции не ведут к тому, чтобы исправить наибольшую угрозу для кораллов – повышение температуры океана.



"Вы не можете серьезно относиться к поддержке Большого барьерного рифа, если не относитесь серьезно к действиям по изменению климата", - сказал заместитель главы оппозиционной лейбористской партии Ричард Марлес.



Известно, что в июле прошлого года Австралия приложила значительные усилия, чтобы не позволить ЮНЕСКО добавить Большой барьерный риф в список объектов Всемирного наследия, которые "находятся под угрозой", потому что удар по экономике страны.

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