Правительство анонсировало еще три грантовых программы поддержки бизнеса в рамках проекта "еРабота"

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"На этой неделе правительство уже приняло документы о запуске программы "еРобота" и анонсировало сразу три грантовых программы поддержки создания собственного бизнеса. Сегодня мы запускаем еще три программы, которые также направлены на создание новых рабочих мест, увеличение доходов украинцев и развитие нашей экономики", – сказал он.

Первая программа – гранты на создание и развитие перерабатывающих предприятий. Главным требованием является создание не менее 25 новых рабочих мест и уплата налогов.

"Государство предоставит до 8 млн грн помощи тем, кто уже имеет бизнес в сфере переработки или хочет запустить новые проекты. Грант можно будет потратить на приобретение оборудования", - сказал Шмыгаль.

Следующая программа касается ІТ-сектора и стартапов. Главные критерии финансирования: создание 5 рабочих мест, а также упор на разработку новых технологий и решений.

"От 750 тысяч до 3,5 млн гривен для стартапов. У нас уже успешно работает государственный Украинский фонд стартапов, и именно он будет администрировать эту программу и использовать свой опыт, чтобы все действительно заработало", - сообщил премьер-министр.

Еще одна программа для людей, желающих начать карьеру в ІТ. Поддержка не касается студентов или ІТ-специалистов, программа поможет людям, имеющим опыт работы, но утратившим ее.

"Это программа стипендий в размере до 30 тысяч гривен на обучение и получение навыков младшего разработчика, дата-аналитика или графического дизайнера. Денежные средства можно будет потратить только на оплату школы или курсов, которые определит Министерство цифровой трансформации. В целом государство предоставит возможность начать карьеру в ІТ для 60 тысяч украинцев. Общий бюджет программы составляет 1,8 млрд грн", - добавил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, впоследствии в Дии появятся все детали об этих программах и как податься на каждый из этих грантовых проектов.

21 июня правительство Украины начало внедрять проект грантовой безвозвратной поддержки новых бизнесов "еРабота".

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