Об этом говорится в данных Министерства финансов.

Так, от размещения полуторагодичных облигаций удалось привлечь 20,54 млрд грн под 19,25% годовых.

Речь идет о едином выпуске бенчмарк-ОВГЗ, которые НБУ разрешил банкам включать в покрытие обязательных резервов с 11 января.

Также Министерство финансов разместило гривневые полугодовые ОВГЗ на 332,56 млн грн под 14% и двухлетние бумаги на 26,51 млн грн под 19,5%.

От продажи шестимесячных долларовых облигаций с доходностью 4,25% удалось привлечь 40,17 млн долл., от продажи номинированных в евро шестимесячных ОВГЗ под 3% годовых – 29,37 млн евро.

Напомним, 31 июля Министерство финансов приступило к продаже военных облигаций гражданам Украины с целью финансирования оборонной сферы.

16 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что каждый украинец старше 18 лет сможет приобрести военные облигации через Дию.

Правительство на аукционе 25 октября разместило военные облигации на сумму более 1,55 млрд гривен, а 1 ноября – на сумму 13,3 млрд гривен.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb