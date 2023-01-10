Правительство 10 января продало военных облигаций на сумму свыше 23,5 млрд грн
Минфин на аукционах по продаже военных облигаций внутреннего госзайма 10 января привлек в бюджет 23,52 млрд грн (в эквиваленте) благодаря росту спроса на ОВГЗ со стороны банков
Об этом говорится в данных Министерства финансов.
Так, от размещения полуторагодичных облигаций удалось привлечь 20,54 млрд грн под 19,25% годовых.
Речь идет о едином выпуске бенчмарк-ОВГЗ, которые НБУ разрешил банкам включать в покрытие обязательных резервов с 11 января.
Также Министерство финансов разместило гривневые полугодовые ОВГЗ на 332,56 млн грн под 14% и двухлетние бумаги на 26,51 млн грн под 19,5%.
От продажи шестимесячных долларовых облигаций с доходностью 4,25% удалось привлечь 40,17 млн долл., от продажи номинированных в евро шестимесячных ОВГЗ под 3% годовых – 29,37 млн евро.
- Напомним, 31 июля Министерство финансов приступило к продаже военных облигаций гражданам Украины с целью финансирования оборонной сферы.
- 16 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что каждый украинец старше 18 лет сможет приобрести военные облигации через Дию.
- Правительство на аукционе 25 октября разместило военные облигации на сумму более 1,55 млрд гривен, а 1 ноября – на сумму 13,3 млрд гривен.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.04
Покупка 40.04Продажа 40.75
-
EUR
Покупка 41.77Продажа 42.86
- Актуальное
- Важное