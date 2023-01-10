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Правительство 10 января продало военных облигаций на сумму свыше 23,5 млрд грн

10 января, 2023 вторник
19:11
Экономика

Минфин на аукционах по продаже военных облигаций внутреннего госзайма 10 января привлек в бюджет 23,52 млрд грн (в эквиваленте) благодаря росту спроса на ОВГЗ со стороны банков

Об этом говорится в данных Министерства финансов.

Так, от размещения полуторагодичных облигаций удалось привлечь 20,54 млрд грн под 19,25% годовых.

Речь идет о едином выпуске бенчмарк-ОВГЗ, которые НБУ разрешил банкам включать в покрытие обязательных резервов с 11 января.

Также Министерство финансов разместило гривневые полугодовые ОВГЗ на 332,56 млн грн под 14% и двухлетние бумаги на 26,51 млн грн под 19,5%.

От продажи шестимесячных долларовых облигаций с доходностью 4,25% удалось привлечь 40,17 млн долл., от продажи номинированных в евро шестимесячных ОВГЗ под 3% годовых – 29,37 млн евро.

  • Напомним, 31 июля Министерство финансов приступило к продаже военных облигаций гражданам Украины с целью финансирования оборонной сферы.
  • 16 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что каждый украинец старше 18 лет сможет приобрести военные облигации через Дию.
  • Правительство на аукционе 25 октября разместило военные облигации на сумму более 1,55 млрд гривен, а 1 ноября – на сумму 13,3 млрд гривен.

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Украина
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