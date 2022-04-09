Правительственный архив военных преступлений России стал доступен онлайн

Собранные в нем доказательства рассказывают миру правду о зверствах российской армии в Украине и гарантируют неизбежность наказания для российских военных преступников. Об этом в субботу, 9 апреля 2022 года, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, рассказывает Еспресо.TV.



"Тысячи убитых, замученных, расстрелянных россиянами украинцев. Убитые мирные люди со связанными за спиной руками на улицах Бучи. Изнасилованные и убитые женщины и дети. Обстрелы роддомов, больниц, школ, детсадов, гуманитарных коридоров. Принудительная депортация в РФ. Мы тщательно документируем каждое зверство, каждое преступление. Мы создали специальный онлайн-архив преступлений, чтобы мир знал правду, а россияне понесли ответственность за каждую украинскую слезу и каплю крови", - подчеркнул он.



Онлайн-архив уже работает и доступен по ссылке https://war.ukraine.ua/russia-war-crimes/ . Данные будут постоянно обновляться во взаимодействии с украинскими правоохранительными органами и международными организациями и мониторинговыми миссиями.



Читайте также: Не завидую русским женщинам, к которым вернутся эти твари-насильники. Эксклюзивное интервью с психологом Катериной Гуриной, оказывающей помощь изнасилованным украинкам



На сайте задокументированы военные преступления, совершенные русской армией в Украине за время полномасштабного вторжения с 24 февраля 2022 года. Преступления поделены на 7 категорий:

- убийство невинных

- нападения на гражданское население или гражданские объекты

- разрушение населенных пунктов

- заложники и пытки

- незаконная депортация

- нападение на религию и культуру

- изнасилование

Сайт погружает посетителей в ужасную атмосферу войны, в которой украинцы вынуждены жить уже более шести недель: звуки воздушных сирен, истребителей и ракетных ударов, ужасные свидетельства выживших людей.

"Мы обязательно накажем российских военных преступников за зверства в Украине. Не только исполнителей, но и отдавших приказы командиров и всю вертикаль к военно-политическому руководству РФ. Онлайн-архив гарантирует, что россияне не смогут скрыть от мира правду о своих страшных преступлениях в Украине", - подытожил Дмитрий Кулеба.

Онлайн-архив является неотъемлемой частью war.ukraine.ua – официального ресурса о войне РФ против Украины.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb