Правительственный архив военных преступлений России стал доступен онлайн
Министерство иностранных дел Украины вместе с партнерами создали онлайн-архив российских военных преступлений
Собранные в нем доказательства рассказывают миру правду о зверствах российской армии в Украине и гарантируют неизбежность наказания для российских военных преступников. Об этом в субботу, 9 апреля 2022 года, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, рассказывает Еспресо.TV.
"Тысячи убитых, замученных, расстрелянных россиянами украинцев. Убитые мирные люди со связанными за спиной руками на улицах Бучи. Изнасилованные и убитые женщины и дети. Обстрелы роддомов, больниц, школ, детсадов, гуманитарных коридоров. Принудительная депортация в РФ. Мы тщательно документируем каждое зверство, каждое преступление. Мы создали специальный онлайн-архив преступлений, чтобы мир знал правду, а россияне понесли ответственность за каждую украинскую слезу и каплю крови", - подчеркнул он.
Онлайн-архив уже работает и доступен по ссылке https://war.ukraine.ua/russia-war-crimes/ . Данные будут постоянно обновляться во взаимодействии с украинскими правоохранительными органами и международными организациями и мониторинговыми миссиями.
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На сайте задокументированы военные преступления, совершенные русской армией в Украине за время полномасштабного вторжения с 24 февраля 2022 года. Преступления поделены на 7 категорий:
- убийство невинных
- нападения на гражданское население или гражданские объекты
- разрушение населенных пунктов
- заложники и пытки
- незаконная депортация
- нападение на религию и культуру
- изнасилование
Сайт погружает посетителей в ужасную атмосферу войны, в которой украинцы вынуждены жить уже более шести недель: звуки воздушных сирен, истребителей и ракетных ударов, ужасные свидетельства выживших людей.
"Мы обязательно накажем российских военных преступников за зверства в Украине. Не только исполнителей, но и отдавших приказы командиров и всю вертикаль к военно-политическому руководству РФ. Онлайн-архив гарантирует, что россияне не смогут скрыть от мира правду о своих страшных преступлениях в Украине", - подытожил Дмитрий Кулеба.
Онлайн-архив является неотъемлемой частью war.ukraine.ua – официального ресурса о войне РФ против Украины.
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