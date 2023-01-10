Об этом информируют на сайте Кабинета министров Украины.

Предложенные изменения позволят продолжить в 2023 году реализацию данной программы, которая является популярной среди работодателей. В прошлом году ею воспользовались более 10 тысяч предпринимателей. Они получили от государства компенсацию на общую сумму 200 млн грн за то, что взяли на работу почти 16,5 тысяч внутренних переселенцев", - заявила первая вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Такое решение правительства предусматривает дополнение финансирования программы из Фонда общеобязательного государственного соцстрахования на случай безработицы и других источников

Прогнозируемые расходы на 2023 год составляют 308 млн гривен при трудоустройстве 23 тысяч внутренне перемещенных лиц.

За каждого трудоустроенного переселенца государство выплачивает компенсацию в размере минимальной заработной платы (6700 грн) в течение 2 месяцев.

Напомним, что Кабмин ввел программу выплат компенсации работодателям за трудоустройство ВПЛ в апреле 2022 года, чтобы ускорить адаптацию людей, вынужденных переехать из опасных регионов, и повысить уровень занятости среди населения.

Общественная организация "ВПЛ Украины" оказывает внутренне перемещенным лицам гуманитарную помощь, занимается их трудоустройством и поиском жилья.

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