Правительственную программу компенсации за трудоустройство переселенцев продлили на 2023 год
10 января Кабмин продлил действие программы выплат компенсации работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц на 2023 год
Об этом информируют на сайте Кабинета министров Украины.
Предложенные изменения позволят продолжить в 2023 году реализацию данной программы, которая является популярной среди работодателей. В прошлом году ею воспользовались более 10 тысяч предпринимателей. Они получили от государства компенсацию на общую сумму 200 млн грн за то, что взяли на работу почти 16,5 тысяч внутренних переселенцев", - заявила первая вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Такое решение правительства предусматривает дополнение финансирования программы из Фонда общеобязательного государственного соцстрахования на случай безработицы и других источников
Прогнозируемые расходы на 2023 год составляют 308 млн гривен при трудоустройстве 23 тысяч внутренне перемещенных лиц.
За каждого трудоустроенного переселенца государство выплачивает компенсацию в размере минимальной заработной платы (6700 грн) в течение 2 месяцев.
Напомним, что Кабмин ввел программу выплат компенсации работодателям за трудоустройство ВПЛ в апреле 2022 года, чтобы ускорить адаптацию людей, вынужденных переехать из опасных регионов, и повысить уровень занятости среди населения.
Общественная организация "ВПЛ Украины" оказывает внутренне перемещенным лицам гуманитарную помощь, занимается их трудоустройством и поиском жилья.
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