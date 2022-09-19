Об этом сообщает МГУ.

"16 сентября 2022 года решением единственного участника ООО "ОГТСУ" были прекращены полномочия генерального директора ОГТСУ Сергея Макогона", - говорится в сообщении.

В свою очередь Макогон отметил, что не знает причин такого решения.

"Находясь в командировке, неожиданно узнал, что МГУ меня уволило в прошлую пятницу. Четыре голоса против 1-го. Пока не понял, по каким причинам", - прокомментировал он в Фейсбуке.

Макогон добавил, что изучает детали решения и обвинил в нем правительство.

"Конечно, это происходит при неформальной поддержке министерства энергетики, которое тоже недавно предлагало своего представителя на позицию руководителя ОГТСУ. В любом случае это очень безответственное решение, которое ставит под угрозу энергетическую безопасность страны", - добавил Макогон.

Отметим, что еще в начале года стало известно, что против "Оператора ГТС" ведут кампанию по дискредитации.

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