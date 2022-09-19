Правительственное АО "Магистральные газопроводы Украины" уволило главу "Оператора ГТС Украины" Макогона
АО "Магистральные газопроводы Украины" 16 сентября прекратило полномочия генерального директора ООО "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона
Об этом сообщает МГУ.
"16 сентября 2022 года решением единственного участника ООО "ОГТСУ" были прекращены полномочия генерального директора ОГТСУ Сергея Макогона", - говорится в сообщении.
В свою очередь Макогон отметил, что не знает причин такого решения.
"Находясь в командировке, неожиданно узнал, что МГУ меня уволило в прошлую пятницу. Четыре голоса против 1-го. Пока не понял, по каким причинам", - прокомментировал он в Фейсбуке.
Макогон добавил, что изучает детали решения и обвинил в нем правительство.
"Конечно, это происходит при неформальной поддержке министерства энергетики, которое тоже недавно предлагало своего представителя на позицию руководителя ОГТСУ. В любом случае это очень безответственное решение, которое ставит под угрозу энергетическую безопасность страны", - добавил Макогон.
- Отметим, что еще в начале года стало известно, что против "Оператора ГТС" ведут кампанию по дискредитации.
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