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Правительственная программа по компенсации зарплат помогла трудоустроить 7,4 тыс. переселенцев

17 июля, 2022 воскресенье
15:46
Экономика гривны

Правительственная программа по компенсации работодателям минимальной зарплаты за новые рабочие места для переселенцев позволила трудоустроиться 7,4 тысячи украинцев

Об этом сообщило Министерство экономики Украины в телеграме.

Как говорится в сообщении, этой программой воспользовалось почти 4,4 тысячи работодателей, а почти 7,4 тысячи внутренних переселенцев получили работу.

"По состоянию на 14 июля более 4,4 тысячи работодателей воспользовались программой компенсации расходов на оплату труда за каждое трудоустроенное лицо из числа внутренне перемещенных. Работу получили почти 7,4 тысячи украинцев, которые вынуждены были переехать в безопасные регионы", - отмечает Министерство.

По данным Министерства, из выделенных 200 млн грн правительство потратило на компенсацию работодателям всего 37,3 млн грн. Это говорит само за себя.

  • Ранее Ярослав Железняк сообщал, что компании не спешат участвовать в этой программе.

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Украина
правительство Шмыгаля
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