Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в телеграмм.

“По программе трудоустроено 6166 ВПЛ. Только 3763 работодателей подали заявку на получение компенсации”, - отметил Железняк.

Для поддержки работодателей государство выделило 200 млн грн, но использовали из него только 51,8 млн грн или 26%, свидетельствуют данные нардепа.

По словам Железняка, компании не спешат участвовать в этой программе.