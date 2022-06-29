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Правительственная программа компенсации работодателям зарплат позволила трудоустроить 6,1 тыс. переселенцев

29 июня, 2022 среда
08:47
Экономика

Правительственная программа, предусматривающая компенсацию работодателям минимальной зарплаты за новые рабочие места для переселенцев, позволила трудоустроить только 6166 внутри перемещенных людей

Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в телеграмм.

“По программе трудоустроено 6166 ВПЛ. Только 3763 работодателей подали заявку на получение компенсации”, - отметил Железняк.

Для поддержки работодателей государство выделило 200 млн грн, но использовали из него только 51,8 млн грн или 26%, свидетельствуют данные нардепа.

По словам Железняка, компании не спешат участвовать в этой программе.

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правительство Шмыгаля
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