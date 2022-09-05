Об этом сообщает издание АР .

Об увольнении объявили министр иностранных дел Иван Корчок, министр юстиции Мария Коликова и министр образования Бронислав Гренинг после того, как на прошлой неделе ушел в отставку министр экономики и лидер "Свободы и солидарности" Рихард Сулик.

Сообщается, что политсила Сулика заявила, что не хочет оставаться в правительственной коалиции из-за несогласия с действиями министра финансов Игоря Матовича - лидера популистской партии "Обычные люди и простые граждане", получившей большинство на выборах 2020 года.

Матович был премьер-министром, но после коалиционной ссоры в 2021 году, когда его правительство приобрело российскую вакцину против коронавируса, согласился отдать свой пост Гегеру в обмен на его кресло министра финансов.

Несогласие между Матовичем и Суликом касалось таких вопросов как борьба с ростом инфляции, вызванным увеличением цен на энергоносители из-за вторжения России в Украину.

В конце концов Сулик выдвинул ультиматум премьеру Гегеру: в случае, если Матович не будет уволен из правительства, все четверо министров от "Свободы и солидарности" подадут в отставку. Гегер предлагал компромисс, предусматривавший отставку министра финансов, но он так и не был реализован.

Сам словацкий премьер сказал, что в ближайшее время внесет новые кандидатуры на должности в правительстве президенту Зузане Чапутовой, но отказался раскрывать подробности.

23 августа стало известно, что Словакия будет продолжать оказывать Украине экономическую и военную поддержку, в том числе передаст 30 боевых машин пехоты.

По состоянию на 27 августа было известно, что Словакия рассматривает возможность отправки самолетов МиГ-29 в Украину.

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