Правило неправильное: Тренер "Шахтера" нашел странное оправдание поражению от "Реала"

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

По словам итальянского тренера, когда защитник "Шахтера" Сергей Кривцов в борьбе с Каримом Бензема срезал мяч в свои ворота на 37-й минуте, форвард "Реала" находился в офсайде.

"Моя команда пыталась продемонстрировать свой футбол. В первом тайме мы даже неплохо играли. Потом произошла ситуация, в которой мы пропустили первый гол - Бензема был в чистом офсайде. Но я считаю, что это правило, неправильное, потому и зачислили этот гол. Во втором тайме Винисиус сразу забил второй мяч - потом матч стал значительно тяжелее для нас ", - сказал Де Дзерби.

Он добавил, что в похожей ситуации Килиан Мбаппе забил победный гол за сборную Франции в ворота Испании в финале Лиги наций, когда он находился в офсайде, а защитник соперника в момент передачи коснулся мяча.

"Я считаю, что правило неправильное. Мы уже видели, что-то подобное в матче Франции с Испанией ... Если не было Мбаппе, если не было Бензема, зачем тогда защитник сборной Испании и зачем Кривцов играли именно так, что потом произошли гол и автогол? Это совершенно неправильное правило ", - убежден де Дзерби.