Правило неправильное: Тренер "Шахтера" нашел странное оправдание поражению от "Реала"
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби заявил, что в матче Лиги чемпионов "Шахтер" пропустил первый гол от "Реала" из-за несправедливого правила
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
По словам итальянского тренера, когда защитник "Шахтера" Сергей Кривцов в борьбе с Каримом Бензема срезал мяч в свои ворота на 37-й минуте, форвард "Реала" находился в офсайде.
"Моя команда пыталась продемонстрировать свой футбол. В первом тайме мы даже неплохо играли. Потом произошла ситуация, в которой мы пропустили первый гол - Бензема был в чистом офсайде. Но я считаю, что это правило, неправильное, потому и зачислили этот гол. Во втором тайме Винисиус сразу забил второй мяч - потом матч стал значительно тяжелее для нас ", - сказал Де Дзерби.
Он добавил, что в похожей ситуации Килиан Мбаппе забил победный гол за сборную Франции в ворота Испании в финале Лиги наций, когда он находился в офсайде, а защитник соперника в момент передачи коснулся мяча.
"Я считаю, что правило неправильное. Мы уже видели, что-то подобное в матче Франции с Испанией ... Если не было Мбаппе, если не было Бензема, зачем тогда защитник сборной Испании и зачем Кривцов играли именно так, что потом произошли гол и автогол? Это совершенно неправильное правило ", - убежден де Дзерби.
- Напомним, 19 октября, в 3-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл в Киеве "Реалу" со счетом 0: 5.
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