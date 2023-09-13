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Правильный классический рецепт приготовления чанахи
Чанахи – это блюдо грузинской кухни, которое представляет собой тушеную баранину с определенными овощами и специями
Чанахи в кастрюле
Ингредиенты:
- свинина или баранина – 700 г
- картофель – 600 г
- одна луковица
- одна морковь
- красная фасоль – один стакан
- чеснок – семь зубчиков
- томатная паста – одна столовая ложка
- смалец – две столовые ложки
- мука – четыре столовых ложки
- один лавровый лист
- соль, черный молотый перец, растительное масло, зелень, молотая паприка
Пошаговый рецепт приготовления чанахи:
- замачиваем на ночь красную фасоль
- варим ее до готовности
- промываем лук и морковь
- очищаем
- нарезаем лук мелким кубиком
- натираем морковь на терке
- очищаем картофель от кожуры
- промываем в воде
- нарезаем крупными кусками
- разогреваем сковороду с маслом
- обжариваем картошку почти до готовности
- перекладываем на тарелку
- промываем свинину
- нарезаем аккуратными кусочками
- отправляем на раскаленную сковороду
- обжариваем на большом огне со всех сторон
- периодически перемешиваем
- добавляем смалец, лук, морковь
- тушим все вместе пятнадцать минут, помешивая
- добавляем томатную пасту или мелко нарезанные помидоры.
- тушим еще пятнадцать минут
- очищаем чеснок
- измельчаем ножом
- пропускаем через пресс
- промываем петрушку
- выкладываем на бумажные полотенца, обсушиваем
- мелко ее рубим
- берем большую кастрюлю
- наливаем в нее три литра чистой воды
- ставим на большой огонь
- пересыпаем туда обжаренный картофель и отваренную фасоль
- ждем, как закипит вода
- отправляем обжаренные овощи с мясом
- добавляем нарезанную зелень, чеснок, лавровый лист, соль, паприку, специи.
- варим еще десять минут
- обжариваем муку до золотистого цвета
- добавляем в нее два половника бульона
- размешиваем
- вливаем мучную смесь в остальные ингредиенты в кастрюле
- перемешиваем
- даем прокипеть пять минут
- разливаем в тарелки
- подаем к столу.
Фото: say7.info
Чанахи в горшочках
Ингредиенты:
- свинина (ошеек) – 800 г
- фасоль красная - один стакан
- картофель – 600 г
- помидоры – 400 г или одна столовая ложка (с горкой) томатной пасты
- лук – 250 г
- морковь – 200 г
- чеснок – пять зубчиков
- мука – четыре столовых ложки
- соль, черный перец (по вкусу)
- зелень петрушки
- подсолнечное масло для жарки
Пошаговый рецепт приготовления чанахи:
- отвариваем фасоль
- нарезаем мясо крупными кусками
- чистим картофель, нарезаем кубиками
- нарезаем лук мелкими кубиками
- нарезаем морковь кружочками
- очищаем помидоры от кожуры, нарезаем кубиками
- равномерно обжариваем картофель на подсолнечном масле, чтобы был почти готовым
- обжариваем на большом огне мясо до румяной корочки
- добавляем к мясу овощи
- добавляем к обжаренному мясу муку, постоянно помешивая
- жарим три минуты
- добавляем мелко нарезанный лук
- перемешиваем
- добавляем морковь
- перемешиваем
- периодически помешивая, жарим пятнадцать минут на среднем огне
- выкладываем помидоры
- перемешиваем
- жарим еще пятнадцать минут
- далее содержимое сковородки перекладываем в кастрюлю
- доливаем воду
- доводим до кипения
- добавляем лавровый лист, перец, соль
- варим на малом огне пятнадцать минут под крышкой
- выкладываем на дно горшочков поджаренный картофель
- на картофель выкладываем вареную фасоль
- на фасоль выкладываем мясо с овощами
- содержимое горшочков поровну заливаем бульоном, в котором варилось мясо с овощами
- накрываем горшочки крышками
- переставляем на двадцать минут в разогретую до 220°С духовку
- вынимаем из духовки
- в каждый горшочек выжимаем по одному зубчику чеснока.
- накрываем крышкой
- настаиваем десять минут
- при подаче посыпаем рубленой зеленью.
Приятного аппетита!
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