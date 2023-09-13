Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Правильный классический рецепт приготовления чанахи
Инфографика

Правильный классический рецепт приготовления чанахи

13 сентября, 2023 среда
19:00

Чанахи – это блюдо грузинской кухни, которое представляет собой тушеную баранину с определенными овощами и специями

Чанахи в кастрюле

Ингредиенты:

  • свинина или баранина – 700 г
  • картофель – 600 г
  • одна луковица
  • одна морковь
  • красная фасоль – один стакан
  • чеснок – семь зубчиков
  • томатная паста – одна столовая ложка
  • смалец – две столовые ложки
  • мука – четыре столовых ложки
  • один лавровый лист
  • соль, черный молотый перец, растительное масло, зелень, молотая паприка

Рецепт чанахі

Пошаговый рецепт приготовления чанахи:

  • замачиваем на ночь красную фасоль
  • варим ее до готовности
  • промываем лук и морковь
  • очищаем
  • нарезаем лук мелким кубиком
  • натираем морковь на терке
  • очищаем картофель от кожуры
  • промываем в воде
  • нарезаем крупными кусками
  • разогреваем сковороду с маслом
  • обжариваем картошку почти до готовности
  • перекладываем на тарелку
  • промываем свинину
  • нарезаем аккуратными кусочками
  • отправляем на раскаленную сковороду
  • обжариваем на большом огне со всех сторон
  • периодически перемешиваем
  • добавляем смалец, лук, морковь
  • тушим все вместе пятнадцать минут, помешивая
  • добавляем томатную пасту или мелко нарезанные помидоры.
  • тушим еще пятнадцать минут
  • очищаем чеснок
  • измельчаем ножом
  • пропускаем через пресс
  • промываем петрушку
  • выкладываем на бумажные полотенца, обсушиваем
  • мелко ее рубим
  • берем большую кастрюлю
  • наливаем в нее три литра чистой воды
  • ставим на большой огонь
  • пересыпаем туда обжаренный картофель и отваренную фасоль
  • ждем, как закипит вода
  • отправляем обжаренные овощи с мясом
  • добавляем нарезанную зелень, чеснок, лавровый лист, соль, паприку, специи.
  • варим еще десять минут
  • обжариваем муку до золотистого цвета
  • добавляем в нее два половника бульона
  • размешиваем
  • вливаем мучную смесь в остальные ингредиенты в кастрюле
  • перемешиваем
  • даем прокипеть пять минут
  • разливаем в тарелки
  • подаем к столу.

Чанахі

Фото: say7.info

Чанахи в горшочках

Ингредиенты:

  • свинина (ошеек) – 800 г
  • фасоль красная - один стакан
  • картофель – 600 г
  • помидоры – 400 г или одна столовая ложка (с горкой) томатной пасты
  • лук – 250 г
  • морковь – 200 г
  • чеснок – пять зубчиков
  • мука – четыре столовых ложки
  • соль, черный перец (по вкусу)
  • зелень петрушки
  • подсолнечное масло для жарки

Пошаговый рецепт приготовления чанахи:

  • отвариваем фасоль
  • нарезаем мясо крупными кусками
  • чистим картофель, нарезаем кубиками
  • нарезаем лук мелкими кубиками
  • нарезаем морковь кружочками
  • очищаем помидоры от кожуры, нарезаем кубиками
  • равномерно обжариваем картофель на подсолнечном масле, чтобы был почти готовым
  • обжариваем на большом огне мясо до румяной корочки
  • добавляем к мясу овощи
  • добавляем к обжаренному мясу муку, постоянно помешивая
  • жарим три минуты
  • добавляем мелко нарезанный лук
  • перемешиваем
  • добавляем морковь
  • перемешиваем
  • периодически помешивая, жарим пятнадцать минут на среднем огне
  • выкладываем помидоры
  • перемешиваем
  • жарим еще пятнадцать минут
  • далее содержимое сковородки перекладываем в кастрюлю
  • доливаем воду
  • доводим до кипения
  • добавляем лавровый лист, перец, соль
  • варим на малом огне пятнадцать минут под крышкой
  • выкладываем на дно горшочков поджаренный картофель
  • на картофель выкладываем вареную фасоль
  • на фасоль выкладываем мясо с овощами
  • содержимое горшочков поровну заливаем бульоном, в котором варилось мясо с овощами
  • накрываем горшочки крышками
  • переставляем на двадцать минут в разогретую до 220°С духовку
  • вынимаем из духовки
  • в каждый горшочек выжимаем по одному зубчику чеснока.
  • накрываем крышкой
  • настаиваем десять минут
  • при подаче посыпаем рубленой зеленью.

Приятного аппетита!

Новости
Общество
Читайте также:
окупанти
12 сентября, 2023 вторник
Ночью на катерах оккупанты пытались штурмовать Херсон, - экс-заммэра
12 сентября, 2023 вторник
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда Украину накроет холодный атмосферный фронт с дождями
Рада Європи
12 сентября, 2023 вторник
В Совете Европы подписали декларацию о "полной ответственности" РФ за агрессию против Украины
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.56
    Покупка 37.56
    Продажа 38.25
  • EUR
    Покупка 40.42
    Продажа 41.43
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
13 сентября
20:23
Грузия присоединится к операции НАТО в Средиземном море
20:08
OPINION
Путин, Троцкий и "лучи чучхе"
19:58
Маляр: россияне начали штурмовать Марьинку и Авдеевку
19:31
Польша выгнала с должности главного тренера национальной команды по футболу
19:28
OPINION
Правительство вместе с правоохранителями добивают оборонную отрасль
19:00
Обзор
Победные новости 567-го дня войны: ВСУ анонсировали "жаркий сезон" для оккупантов в Крыму, а Германия передала Украине очередной пакет военной помощи
18:56
В сервисе "еЧерга" запустили новую услугу для перевозчиков
18:54
Нікол Пашинян
"Вопрос нацбезопасности": Армения ратифицирует Римский статут
18:52
Маркевич высказался, что мешает Мудрыку выйти на топ-уровень
18:37
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:36
Интервью
Украинская держава будет там, где будет украинская идентичность, - Вятрович
18:23
Завладение аэропортом "Одесса": ВАКС избрал меру пресечения одному из фигурантов
18:13
WhatsApp запустил функцию каналов как в Telegram
18:10
Обновлено
РФ обвинила Украину в ракетном ударе по Севастополю, в ГУР подтвердили повреждение вражеского корабля и подводной лодки
18:07
Россия готовит информационное алиби для возможного теракта в Умани, - ЦПД
18:02
OPINION
Андрей Яницкий
Как "кейс Пивоварского" мешает закупкам минобороны
17:56
У Киева и Одессы самые большие риски во время отопительного сезона, - Центр исследований энергетики
17:53
Обновлено
В Китае подтвердили визит посланника Папы Римского. С ним встретится Ли Хуэй
17:38
Американский владелец Tommy Hilfiger и Calvin Klein вышел с российского рынка
17:27
Обновлено
Оккупанты ударили по Змиевке на Херсонщине: ранены трое
17:24
Украина больше года экспортирует зерно через Хорватию, вывезено около 100 тыс. тонн, - хорватский чиновник
17:20
По сети распространяется фейк об экстрадиции украинцев призывного возраста из Ирландии
17:14
Силы обороны уничтожили российский катер "Тунец"
16:53
"Это не фильм": главнокомандующий чешской армией призвал Запад настроиться на длительную войну в Украине
16:36
Финляндия не будет участвовать в ЧМ мира по командной гимнастике из-за участия команд РФ и Беларуси
16:33
Женские купе: в Укрзализныце рассказали о спросе на услугу
16:33
Автор документалки о преступлениях РФ на востоке планирует снять ленту о Херсоне
16:28
"После Англии трудно противостоять такому сопернику": Ярмоленко нашел оправдание поражению сборной Украины против Италии
16:24
санкции против РФ
Россия обошла технологические санкции и производит больше ракет, чем до масштабной войны, - NYT
16:13
Эксклюзив
Силы обороны анонсировали продление "жаркого" сезона в Крыму для оккупантов
16:11
На VI международном кинофестивале состоялись премьеры двух украинских фильмов
16:02
Евросоюз продлил антироссийские санкции еще на полгода
16:00
OPINION
Как относиться к коррупции эпохи Зеленского? Действительно ли опрос "Деминициатив" хотел зла президенту
15:59
Энергоатом летом перевыполнил план выработки электроэнергии на 19%
15:39
Создатели сериала "Очень странные дела" представили первое промо 5-го сезонапредставили первое промо
15:24
СБУ на Одесчине объявила подозрение всему руководству районной ВВК, помогавшему уклонистам
15:20
Ситуация в Нагорном Карабахе: глава Евросовета Мишель призвал к деэскалации напряженности
15:17
Рада "засекретила" стенограммы заседания комитета, возглавляемого главой партии "Слуга Народа" Шуляком. Движение "ЧЕСНО" обратилось за объяснениями
15:09
Обновлено
"На нас никто не нападает": премьер Румынии призвал чиновников успокоить людей из-за падения осколков БПЛА
15:04
Суд отстранил директора департамента КГГА из-за гибели людей возле закрытого укрытия
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV