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Правильная окраска волос в домашних условиях

1 февраля, 2023 среда
17:23
Общество

Окраска волос в домашних условиях – это значительная экономия средств и времени. Для этой процедуры необходимо знать некоторые правила и нюансы, чтобы результат был качественным

Инструменты для окрашивания волос в домашних условиях

  • упаковка с краской, окислителем и кондиционером
  • тонкие медицинские перчатки
  • емкость для смешивания ингредиентов краски (кроме металлической)
  • специальная кисточка для окрашивания волос
  • качественная расческа с жидкими зубчиками
  • шпильки-крабики (не металлические)
  • защитное средство от случайного попадания краски на одежду

Правильный подбор краски для волос

Если существует сомнение, довольны ли вы будете новым образом, попробуйте сначала сделать временную тонировку

Рассчитайте количество упаковки краски:

  • короткая стрижка – 1 пачка
  • средняя длина волос – 2 пачки
  • длинные волосы – 3 пачки

Покупайте только качественную краску от проверенных брендов!

Периодичность окрашивания волос

В идеале нужно окрашивать волосы ежемесячно. Иногда этот процесс можно отсрочить до шести недель, чтобы сохранить волосы здоровыми, не травмировать их лишний раз (индивидуально от качества и состояния волос). Кардинальное осветление очень темных волос всегда более травматично, чем легкое осветление прядей на два/три тона. Дайте время корням волос немного отрасти и подкрасьте только их (в случае кардинального изменения цвета).

Правила окрашивания волос

  • Моем волосы перед покраской (по времени) не менее чем за двое суток (без использования кондиционера)
  • На время окрашивания плотно закрываем одежду специальной защитой от возможных пятен.
  • Расчесываем волосы
  • Смазываем кожу у линии роста волос, шею и уши плотным жирным кремом
  • Надеваем перчатки
  • Смешиваем в емкости краситель с окислителем
  • Распределяем расческой волосы на 4 части и шпильками-крабиками (не металлическими) фиксируем пряди
  • Наносим краску от основания роста волос с последующим распределением по всей длине, доставая из каждой разделенной части волос по пряди.
  • С помощью расчески выравниваем распределение краски по прядям.
  • Согласно инструкции (на упаковке с краской) соблюдаем правильное время ожидания действия краски
  • Поднимаем волосы (если волосы длинные), чтобы не касались шеи, легонько закрепляем на макушке и вытираем полотенцем все лишнее на коже вокруг роста волос.
  • По завершении окрашивания тщательно моем голову шампунем.
  • Наносим кондиционер (на 20 минут)
  • Смываем кондиционер
  • Сушим волосы (желательно не перегревать их)
  • Если есть желание, придаем прическе желаемую форму специальными средствами (выпрямляем, накручиваем, поднимаем волосы от корней, хаотично разбрасываем и т.п.)

Удачного вам дня!

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